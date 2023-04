Zastupitelé mají na starost místní části Zlína, otevřou tam své úřadovny

„Jmenováním zastupitelů i pro vnitřní Zlín chceme navázat na odzkoušený model spolupráce, kterou má radnice s příměstskými částmi,“ uvedl primátor Jiří Korec (ANO). „Přímá komunikace s občany v lokalitě, kde bydlí, je osvědčený způsob, jak lépe pochopit jejich problémy a urychlit jejich řešení.“

Zastupitelé nebudou mít zvláštní kompetence, nicméně podle primátora dokážou pružněji přenášet podněty od lidí na radu města. Proto jsou to zatím jen zastupitelé vládnoucí koalice. Jde o pilotní projekt, jenž má fungovat v letech 2023 až 2026.

„Budeme to průběžně řešit a vyhodnocovat,“ nastínil Korec.

Pro Lazy a Lesní čtvrť rada jmenovala náměstka primátora Vojtěcha Volfa (KDU-ČSL), pro Letnou a Podhoří Michaelu Blahovou (KDU-ČSL). Zálešnou, Kúty, Podvesnou a Benešovo nábřeží má na starosti Lubomír Traub (ODS) a centrum Zlína (ulice Kvítková, Díly, Čepkov, Cigánov a Nivy) patří pod náměstka primátora Pavla Bradu (ANO). Pro Vršavu a Burešov bude pracovat Bronislav Janda (ANO).

Vedení radnice rovněž zvýšilo z pěti na sedm milionů korun částku, kterou rozděluje na projekt Tvoříme Zlín. V jeho rámci lidé sami navrhují investice ve městě. Na malé projekty půjdou tři miliony, přičemž na jeden může jít maximálně 750 tisíc. Čtyři miliony se přidělí na velké projekty, jejichž náklady budou od 750 do dvou milionů korun.

Magistrát chce přidat i okrajovým částem, jimž ročně rozděluje 25 milionů. Podle Korce by do měsíce mohlo být jasno, o kolik se suma navýší. Komise místních částí určují priority a na ty dražší jim přispívá přímo z rozpočtu město. Každá dostává částku podle počtu obyvatel, na občana je to něco přes tisíc korun.