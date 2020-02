Ministr dopravy odmítl ekology, dálnice D55 se může stavět příští rok

„Zdejší města a obce na současná dopravní zatížení nejsou stavěná. Navíc cestování lidí po dálnici bude mnohem rychlejší a bezpečnější,“ nastínil starosta Starého Města Josef Bazala.

Silničáři i po podání odvolání pokračovali v přípravě. Musejí ještě dokončit projekt a vybrat dodavatele.



„Jsme rádi, že máme platné stavební povolení,“ reagoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.



„V letošním roce bychom mohli začít dělat přípravné práce, třeba kácení dřevin. Příští rok stavbu,“ dodal.

Aktivisté mohou ještě napadnout povolení žalobou, a pokud by jí soud přiznal odkladný účinek, do doby, než o ní rozhodne, by se příprava musela zastavit.

„Byla by to škoda, ale tak jsou naše zákony nastavené,“ podotkl Bazala. „Dálnice je pro nás důležitá i proto, abychom se snáze dostali do jiných částí republiky.“

Ekologové napadli už dříve žalobou stavební povolení na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku a soud ho nakonec zrušil. A nové povolení stále není na světě. Jestli aktivisté sáhnou po žalobě i v případě D55 ze Starého Města, není jasné.

„Ještě jsme se nerozhodli, jestli podáme žalobu. Nejdříve si musíme rozhodnutí nastudovat,“ nastínil předseda Dětí Země Miroslav Patrik. „Podstatné jsou pro nás právní názory ministerstva, abychom v dalších řízeních nedělali zbytečné chyby,“ doplnil.

Spolek v odvolání mimo jiné zmínil, že ministerstvo dopravy v rámci stavebního řízení nenavrhlo kompenzační opatření za zničené biotopy zvláště chráněných živočichů. Jde o čmeláky, mravence, užovky obojkové, koroptve polní, lejska šedého, slavíka obecného a ťuhýka obecného. Opírá se o pět let staré rozhodnutí pražského městského soudu, který se zabýval výjimkou k zásahu do území chráněných živočichů.

O náhradní výsadbě za pokácené stromy se jedná

Ministerstvo zvolilo postup, že kompenzační opatření bude chtít až po vydání povolení, ne vůbec. „... až v dokumentaci pro provádění stavby budou tyto podmínky konkrétněji specifikovány a příp. odsouhlaseny orgánem ochrany přírody a krajiny,“ píše se v rozhodnutí ministra Karla Havlíčka.

Podle Chudárka dělají silničáři kompenzační opatření za zničené biotopy, když to po nich kompetentní úřad požaduje.

Trasa plánované dálnice D55 v úseku Staré Město - Moravský Písek

Další věc, kterou Děti Země u tohoto úseku dálnice napadly, se netýkala přímo stavebního povolení. Úřad ve Starém Městě povolil kácení 47 stromů, aniž by akceptoval požadavky aktivistů, že náhradní výsadba musí být zhruba trojnásobná.

„Navrhli jsme vysadit aspoň 129 stromů a aspoň 29 keřů, ale městský úřad žádnou konkrétní náhradní výsadbu neuložil,“ uvedl Patrik.

Podle Bazaly úředník, který věc řešil, vážně onemocněl a místo něho nastoupila nová kolegyně, k níž se připomínky nedostaly. Věc řešil krajský úřad.

„Kraj vydal opravný prostředek, podle něhož se má navýšit náhradní výsadba. Náš odbor jedná s Dětmi Země o tom, kde by mohla nová výsadba být,“ přiblížil Bazala.

Silničáři už začali s přípravnými pracemi u navazujícího úseku z Babic do Starého Města. Hledání dodavatele se jim sice prodlužuje, ale letos by se podle Chudárka měly rozjet stavební práce.

„Tím, že budou hotové dva úseky dlouhé celkem šestnáct kilometrů, vznikne obchvat souměstí Staré Město, Uherské Hradiště a Kunovice. Intenzita tranzitní dopravy v těchto městech by měla poklesnout,“ předpokládá Chudárek.