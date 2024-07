Pacient přišel do nemocnice s milionem, bankovky i drobné si nesl v igelitkách

„Děje se to úplně běžně. Obzvlášť senioři mívají u sebe i větší obnosy peněz, třeba i statisícové částky. Není to tak dávno, co si jedna starší pacientka přinesla dvě stě tisíc korun,“ potvrdila mluvčí Baťovy nemocnice ve Zlíně Dana Lipovská.

Několikanásobně vyšší částku přebírali nedávno v Uherskohradišťské nemocnici. A kupodivu překvapila nejen personál, ale také samotného pacienta. Ten si totiž myslel, že v igelitových taškách má peněz mnohem méně.

„Pacient se dostavil s několika igelitovými taškami s penězi v různých bankovkách a mincích s nízkou nominální hodnotou. Na dotaz personálu uvedl, že má u sebe peníze v maximální výši 60 tisíc korun. Při úschově a přepočítávání obnosu jsme však zjistili, že se jedná o částku blížící se jednomu milionu korun,“ popsala nestandardní situaci vedoucí útvaru financování a účetnictví Uherskohradišťské nemocnice Hana Marčíková.

Muž nijak nezdůvodnil, proč s sebou peníze přinesl, ani zda jde o celoživotní úspory.

„Pro všechny ale bylo překvapivé hlavně to, že neví, jak velký obnos má vůbec u sebe. Stává se, že s sebou lidé mají desetitisícové částky, občas i statisícové, ale případy s takto vysokou nominální hodnotou téměř milionu korun tu nepamatujeme. Lidé si většinou nosí jen drobné peníze do bufetu,“ konstatovala mluvčí nemocnice Lucie Sedláčková.

Personál sušil půl milionu

Zato ve Zlíně si na finančním oddělení pamatují i úsměvný případ starý několik let, kdy nemocnice přijala pacienta, který měl dopravní nehodu a skončil s automobilem a igelitovou taškou s penězi v potoce. „Pak jsme tady museli ty bankovky i sušit, protože byly mokré. Bylo to půl milionu korun,“ doplnila Lipovská.

Pro nemocnici je přebírání vyššího obnosu peněz vždy velká zodpovědnost. Finance musejí pracovníci přepočítat a uschovat do trezoru. Uložení, zajištění bezpečné úschovy a opětovné vyzvednutí ale v Uherském Hradišti v posledním případě znamenalo další finanční a personální náklady.

Vedení Uherskohradišťské nemocnice se proto obrátilo na pacienty a jejich blízké s prosbou, aby s sebou při nástupu k hospitalizaci neměli vyšší obnos peněz.

„Pro nemocnici je zásadní zajistit bezpečnost pacientů a snížit riziko ztráty nebo odcizení jakékoliv finanční hotovosti. Prosíme proto pacienty, aby si větší obnos peněz uschovali do bezpečí ještě před nástupem do nemocnice a s sebou si brali jen menší částku pro osobní potřebu,“ dodala Marčíková.