Na Valašsku bude jezdit méně spojů MHD. Nevytížené linky města zruší

Ve Vsetíně spoje MHD ročně najezdí téměř 700 tisíc kilometrů, od 15. ledna to bude jen 540 tisíc. Změny se dotknou všech linek a zejména během dne se prodlouží intervaly mezi spoji. Ranní, jež vozí děti do školy a lidi do práce, zůstanou zachované. Stejně i provoz o víkendech.

„V případě městské hromadné dopravy se náklady na provoz v posledních měsících zvýšily v řádu milionů a my na to musíme reagovat,“ nastínil vsetínský starosta Jiří Čunek. „Zdražit jízdné tak, aby se nárůst nákladů podařilo pokrýt, je nemožné. To by lidé nezaplatili. Rozhodli jsme se proto zrušit spoje, které jezdí téměř prázdné.“

Město si loni objednalo MHD za 37 milionů s tím, že 8 milionů korun vybere z jízdného. Počítalo s tím, že ztrátu 29 milionů zaplatí ze svého. Ke konci roku ale dopravce oznámil, že kvůli inflaci a vysokým cenám stlačeného plynu, který používá pro pohon autobusů, náklady navýší o další miliony korun. A protože ani výhled na letošek nevypadá příznivě, rozhodlo se město pro omezení jízdních řádů.

„Současná doba nutí každého hledat možnosti úspor. Šetřit musí i město,“ konstatoval Čunek.

Změny chystají rovněž ve Valašském Meziříčí, kde je MHD zdarma. To zůstane podle starosty Roberta Stržínka zachované, nicméně spojů bude jezdit méně.

„Jednak máme snahu šetřit, jednak je nesmysl, abychom vozili vzduch. Budeme linky nejprve vyhodnocovat podle jejich vytíženosti,“ nastínil Stržínek. „V žádném případě nebudeme rušit ty, které jsou frekventované a kde je relativně vysoký počet cestujících. Spoje, které vozí málo lidí, však smysl nedávají.“

Meziříčí platí ročně 20 milionů korun

V Meziříčí mají ve vozech hromadné dopravy sčítací rámy, takže město bude vědět i to, kolik lidí na konkrétní zastávce nastoupí či vystoupí. Údaje chce vyhodnotit během prvního čtvrtletí a pak rozhodne. Stržínek ujišťuje, že se doprava nezpoplatní. „Chceme ji udržet v tomto režimu, protože nám to dává smysl,“ tvrdí.

Město ročně stojí MHD přibližně 20 milionů korun s tím, že 2 miliony by mohly být výnosy z tržeb za jízdné. „Neříkám, že je to zanedbatelná částka, benefit většího počtu přepravených osob má pro nás ale vyšší hodnotu,“ řekl Stržínek.Když město před několika lety jízdné zrušilo, zvýšil se počet cestujících zhruba dvojnásobně na přibližně milion za rok.

V dalších místech o omezování městské hromadné dopravy či jejím zdražování neuvažují.

„Bereme to jako podporu místních obyvatel a také snahu ulehčit dopravě ve městě, abychom motivovali lidi k užívání MHD,“ zmínil starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. „Přál bych si, aby to tak zůstalo po celý rok. Nicméně skutečností je, že náklady na MHD hodně narůstají,“ upozornil.

„V závěru roku 2022 byla zastupitelstvem města schválena úhrada prokazatelné ztráty z provozu MHD v Uherském Hradišti v roce 2023, která činí 16 milionů korun, což je o 2,4 milionu více než vloni,“ poznamenal mluvčí radnice v Uherském Hradišti Jan Pášma.