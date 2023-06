Nového šéfa může mít zlínské divadlo v červenci, město přijímá přihlášky

Nový ředitel či ředitelka Městského divadla Zlín by také měli mít vysokoškolské vzdělání, kulturní přehled a znalost fungování příspěvkové organizace. Takové požadavky má alespoň vedení města.

„Hledáme rozvojového manažera, který dokáže vytvořit dobrý tým. Samozřejmě je spousta věcí, které nemáte šanci při výběrovém řízení zjistit. Ale proto máme zkušební lhůty,“ poukázal primátor Zlína Jiří Korec, který bude členem výběrové komise.

Výběrové řízení vyhlásila radnice před pár týdny. Přihlášky přijímá do 23. června, pak zasedne komise, vybere z uchazečů nejvhodnějšího a doporučí ho radě. Radní by měli rozhodnout ke konci července.

Město potřebuje vybrat nového šéfa, který povede divadlo po Josefu Morávkovi. S 63letým brněnským divadelníkem ukončilo pracovní poměr v prosinci loňského roku po uplynutí půlroční zkušební doby.

Přitom když komise vybírala, jednoznačně zvolila Morávka jako nejlepšího kandidáta. Rozvázání pracovního poměru radnice tehdy příliš nekonkretizovala, Korec jen prohlásil, že „končící ředitel byl spíše umělec s manažerskými základy“.

„Tehdy jsem to vnímala tak, že z úcty a respektu k řediteli Petru Michálkovi, který byl opravdu velkou osobností, si někteří lidé říkali, že na to nemají. A do výběrového řízení se nepřihlásili. Snad teď bude zájemců více. Zlínské divadlo je jedním z největších souborů v republice a je pro mne důležité, aby to nový ředitel také takto vnímal, aby dokázal oslovit diváky tak, aby se vraceli, a aby měl kvalitní koncepci,“ prohlásila náměstkyně pro kulturu a školství Martina Hladíková.

Jenomže najít osobnost, která má v sobě manažerské i umělecké schopnosti a dokáže je adekvátně skloubit, není úplně snadné.

Zkušenosti s tím mají v Uherském Hradišti. Po odchodu dlouholetého ředitele Slováckého divadla Igora Stránského, vzešel v roce 2015 z výběrového řízení Michal Zetel. Po pěti letech se rozhodl odejít, pak ho nahradil Jaroslav Bartoš, pod jehož vedením ale nastaly potíže, velká část souboru nesouhlasila s jeho manažerskými rozhodnutími, několik herců se dokonce rozhodlo odejít a on sám pak po sto dnech rezignoval. Řízením byla tehdy pověřená vedoucí odboru interního auditu města Libuše Habartová. Rada města ji v březnu 2022 jmenovala ředitelkou.

„Žádné výběrové řízení nám nezaručí, že vítězný uchazeč bude kvalitním a stabilním ředitelem, což se v praxi ukázalo právě při posledním výběru. V rámci něj vítězný uchazeč prokázal své schopnosti, ale ve funkci nakonec vydržel jen něco málo přes tři měsíce. Naopak paní Habartová ve funkci ředitelky dokázala, že je schopnou manažerkou a divadlo dokáže kvalitně řídit a rozvíjet,“ vysvětlil tehdy starosta Stanislav Blaha.

Habartová je ve vedení divadla dohromady třetím rokem a přiznává, že začátek nebyl jednoduchý.

Nový šéf bude známý v půlce léta

„Když přijdete z organizační pragmatické sféry do oblasti, která dělá umění, je to jiný svět. Ale když posadíte do čela manažera, který má k sobě dobrého uměleckého šéfa, a oba najdou společnou řeč, což se v Hradišti podařilo, tak je to výborné,“ prozradila Habartová.

Jak dopadne situace ve Zlíně, se ukáže v polovině léta. V tuto chvíli nechce město narušit výběrové řízení a aktuální počet přihlášených nesdělí. V předchozím výběrovém řízení bylo zájemců pět.

Divadlo dočasně vede ekonomka Irena Pelková. Finanční úsek měla na starosti posledních šestnáct let, během nichž se na ředitelském postu vystřídali tři muži. Před Michálkem to byl Antonín Sobek.

I ona ale může být vhodným kandidátem, jak se ukázalo na příkladu z Hradiště. Do předchozího řízení se nehlásila, teď to zvažuje.

„Byl to pro mne těžký půlrok. Přibylo mi hodně práce, pořád dělám ekonomku divadla. Přemýšlela jsem, co by bylo pro divadlo dobré, a přihlášku zvažuji,“ sdělila Pelková.

Nového ředitele bude v komisi kromě primátora a Hladíkové vybírat i zástupce personálního oddělení radnice nebo také Michálek, jenž po dvanácti letech v divadle řídí Janáčkovu akademii múzických umění v Brně.