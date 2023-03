Spor o park za divadlem ve Zlíně je zažehnán, proměna ale nebude brzy

Ovšem ještě předtím získal na prostor pravomocné povolení podnikatel Stanislav Matoušek, který na místě začal v roce 2015 stavět polyfunkční objekt. Vyvrtal ale jenom piloty a vzápětí skončil, protože mu město neprodloužilo výpůjčku potřebných pozemků. Věc pak řešil i soud.

Vedení radnice už se podle primátora Jiřího Korce s Matouškem dohodlo a spory urovnalo, avšak potřebuje to ještě vyřešit administrativně. „My jsme domluvení, není to zablokované,“ uvedl Korec. „Teď jde o to, abychom to dali papírově dohromady.“

Potíž je v tom, že Matoušek už stavbu zahájil, takže město nemůže na stejných pozemcích rozjet tu svoji, aniž by tu původní ukončilo. Nebo by mohlo navázat na původní stavbu a povolení si potom změnit. Otázka je, co mu dovolí úřady. „Probíhají různá jednání, nechci to moc pouštět do novin,“ nastínil Korec. „Vyhodnocujeme, jak to udělat, abychom dosáhli toho, co tam chce koalice vybudovat.“

Pokud by město nevyužilo platného stavebního povolení, muselo by žádat o nové, což by zabralo hodně času. Městská rada v programovém prohlášení s proměnou parku nepočítá, ačkoliv předchozí vedení města ho tam mělo. Zůstalo ale jen u záměru.

Korec zatím nechce předjímat, jestli se na park v tomto volebním období dostane. Navíc když panuje složitá ekonomická situace. Město bude potřebovat desítky milionů korun.

Architektonickou soutěž na proměnu parku vyhrál v roce 2019 návrh zlínských autorů Pavla Kramply a Radka Talaše. Podle něho se otevře krček mezi budovami divadla, čímž se park částečně propojí s centrem. Upraví se také kašna a vybuduje malý amfiteátr, kde by se mohly konat hudební a divadelní produkce.

Betonový prostor, který dnes slouží i jako parkoviště, by se měl podle návrhu předláždit a vzniknout tam pěší zóna. Nový povrch má dostat i sousední Divadelní ulice, jež se v horní části zaslepí.

V dolní části parku u třídy Tomáše Bati může být v budoucnu dostavěn samostatně stojící dům. To se však některým lidem nelíbilo a sepsali proti tomu petici, ohrazovali se i proti Matouškovu záměru. Úpravy parku naopak vítá Městské divadlo, neboť by venkovní prostory mohlo využívat například při festivalu Setkání Stretnutie.