Města podnikatelům snížila nájem, o dotace byl menší zájem, než se čekalo

Zlínská městská rada bude rozhodovat o tom, aby cestovní kanceláře, restaurace, posilovny a ostatní uzavřené provozovny v městských prostorách dostaly slevu na nájemném v rozmezí 30 až 50 procent zpětně za poslední tři měsíce loňského roku.

Město už loni za duben až červen snížilo nájmy o 30 procent, což se týkalo 46 živnostníků: od prodejny textilu, přes restaurace, kadeřnictví, fitness centrum až po sběrnu chemické čistírny či cestovní kancelář. A podobnou výpomoc zvažuje i pro letošní rok.

„Mělo by jít opět o částečné snížení nájmu za dobu tří měsíců, konkrétně však ještě není rozhodnuto,“ nastínil mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

„Reagujeme i podle dotačních titulů vlády,“ zmínil primátor Jiří Korec.

„Snažíme se živnostníkům v našich prostorách pomoct, ale objevují se i hlasy, abychom to nedělali, protože zvýhodňujeme jednu skupinu obyvatel,“ doplnil.

Ve Vsetíně nájmy zavřeným provozovnám odpouštějí

V pomoci pokračuje také Vsetín, kde radnice vypsala už třetí kolo programu na podporu podnikání pro živnostníky, kteří nesídlí v městských prostorách.

V prvních dvou loňských kolech rozdělila více než padesáti z nich přes půl milionu korun. Nejčastěji šlo o provozovatele kadeřnictví, kosmetických salonů a menších restaurací. Vyčlenila na tyto účely dva miliony korun.

I proto, že tato částka nebyla vyčerpána a nouzový stav trvá, chce v podpoře pokračovat. Živnostníci mohou žádat o dotaci na nájemné v maximální výši 20 tisíc korun zhruba do konce února.

„V programu zůstal dostatek finančních prostředků, takže nebude třeba hledat v městském rozpočtu jiné zdroje,“ řekl vsetínský starosta Jiří Růžička. K dispozici bude 1,5 milionu korun. „Smyslem programu je pomoci těm, kteří byli nuceni uzavřít provozovny,“ zmínil Růžička.

Město také odpustilo za leden měsíční nájem čtyřiceti živnostníkům, kteří museli zavřít. A třiatřiceti, kteří měli otevřeno, ale poklesly jim tržby, snížilo nájem o polovinu. V těchto případech jde o městské prostory. Už loni na jaře jim město jeden měsíční nájem odpustilo.

Hradiště překvapil menší zájem podnikatelů

Zastupitelé v Uherském Hradišti minulý rok v květnu schválili program, v němž byly určeny 4 miliony korun na pomoc všem drobným podnikatelům, bez ohledu na to, v jakých prostorách sídlí. Peníze byly určené na uhrazení 100 procent nájmu po dobu uzavření provozovny.

„Zájem mezi podnikateli byl podstatně menší, než město očekávalo. Nakonec požádalo o pomoc jen 73 živnostníků či podnikatelů, z nichž jen polovina měla trvalý pobyt či sídlo firmy v našem městě,“ přiblížil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

A proč nebyl zájem tak velký? „Na tento dotaz nemáme konkrétní odpověď, podmínky k čerpání dotace byly jednoduché a veřejnost byla o možnostech informována dobře,“ sdělil mluvčí.

Město nakonec rozdalo jen 1,3 milionu korun. Nevyužité peníze putovaly zpět do fondu rozvoje bydlení. „Pokud vyčleněná částka přesáhla zájem a mohli jsme uspokojit všechny, kdo si požádali a splnili podmínky, je to známka toho, že podpora byla nastavená dobře. Problém by byl, kdyby objem žádostí přesáhl tuto částku,“ podotkl starosta Stanislav Blaha.

Uherskohradišťská radnice loni od dubna do června snížila nájem o 30 procent živnostníkům, kteří sídlí v městských prostorách. A ustoupila od úroků z prodlení u těch, již se zpozdili v březnu, dubnu a květnu s nájmem. Aktuálně žádnou pomoc nechystá.

„Situaci však monitorujeme a případnou pomoc podnikatelům nevylučujeme. Prioritně by měl podnikatelům pomoci stát,“ zmínil mluvčí Pášma.

Další výraznou podporu si Kroměříž nemůže dovolit

K přímé finanční výpomoci přistoupili loni také v Kroměříži, kde zastupitelé vyčlenili pro tento účel 3 miliony korun, ale rozdělili jen něco málo přes polovinu.

Částku 1,7 milionů korun získalo 148 drobnějších podnikatelů, kteří sídlili v jiných než městských prostorách. Také mohli získat příspěvek ve výši jednoho měsíčního nájemného, maximálně pak 20 tisíc korun. Zbývajících 1,3 milionu korun zůstalo v městském rozpočtu.

Radnice loni také snížila nájem podnikatelům v městských budovách o 30 procent, a to od dubna do června. Letos ale pomoc zatím neplánuje. I kvůli tomu, že se zhoršuje celková ekonomická situace.

„Městu v důsledku epidemie koronaviru klesají příjmy a nemůže si dovolit další takto výraznou podporu podnikatelům, aniž by omezilo investiční akce či služby občanům,“ upozornil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.