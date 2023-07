Do Vizovic míří téměř 20 tisíc lidí, začíná festival Masters of Rock

„Pravidelně jezdíme na Masters už dva dny předem. Zabereme si na louce naše místa, kde vždycky stanujeme a stihneme si ještě před festivalem udělat výlet. Letos pojedeme do zlínské zoo,“ svěřil se Pavel Horáček, který přijel s partou kamarádů z Pardubicka. „Taky je dobré, že se ve Vizovicích už den předem konají různé akce pro fanoušky, ve středu jdeme na metalový koncert do Domu kultury,“ připomněl.

Někteří návštěvníci to pojímají jako letní dovolenou. „Už od neděle první fanoušci rozkládají kolem likérky své stany, přijeli sem na týden i delší dobu,“ všiml si šéf festivalu Jiří Daron.

Areál se na metalový svátek zatím stále připravuje V úterý technici postavili podium, ve středu pak nachystají ozvučení a osvětlení. Ve čtvrtek v poledne se vše rozjede, festival odstartuje vystoupení kapely IronWill. Hlavními taháky čtvrteční noci budou skupiny Sonata Arctica a Kreator. Dalšími hvězdami, které vystoupí v následujících dnech, jsou Within Temptation, Europe či Amon Amarth.

Kromě vystoupení kapel bude důležité také počasí, které může průběh festivalu ovlivnit. Pokud by byla tropická vedra, nebo opakované průtrže mračen, nebylo by to pro návštěvníky moc příjemné.

„Jsme připraveni na všechny možné verze počasí,“ hlásí Daron. „Bude ale spíše tepleji, trochu deště má spadnout jen ve čtvrtek, pak další tři dny nic. Má být jen sluníčko. Takže máme domluvené dobrovolné hasiče, kteří budou kropit fanoušky festivalu, aby je zchladili.“

Na letošní ročník by mělo přijet do 20 tisíc fanoušků, vyprodáno oproti minulému ročníku nebude. Loni byl zájem obrovský, protože se festival dva roky nekonal kvůli koronaviru, navíc metalová legenda Judas Priest slavila výročním koncertem padesát let své existence.

„Na loňský ročník se prodávaly vstupenky tři roky, měli jsme tam unikátní vystoupení a navíc nebyla ve stejném víkendu žádná akce podobného typu,“ objasnil Daron.

Návštěvníci festivalu tak ale budou mít lepší komfort, protože budou mít více prostoru. Pokud budou chtít do Vizovic přijet vlakem, České dráhy kapacitně posílí denní spoje, navíc po skončení programu budou vypravovat speciální vlaky do Zlína. Vyjíždějí v 0.30 (pondělí) a 2.30 hodin (pátek, sobota, neděle).

Řada fanoušků dorazí svými auty. Pro ně je dobré vědět, že placená parkoviště jsou v areálu dřevařských závodů, na odstavné ploše za areálem firmy Sykora či v areálu firmy H+M v ulici Zlínská. Nechat auto podél hlavní silnice ze Zlína je zakázáno.

V areálu budou i policisté na čtyřkolkách

Parkování bude možné také podél jedné strany „staré zádveřické cesty“, vedoucí ze Zádveřic do Vizovic a dál směrem na Těchlovský kopec a do Slušovic. Uzavřené budou vizovické ulice Štěpská, Tyršova a Říční a příjezdová cesta k hlavní bráně likérky Rudolf Jelínek až po železniční přejezd u firmy Sykora.

„Všem řidičům doporučujeme, aby respektovali dopravní značení a uposlechli rady a pokyny policistů a pořadatelů,“ vzkázala mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková. „Opatrně by si měli počínat i řidiči, kteří Vizovicemi pouze projíždějí, protože lze očekávat zvýšený pohyb chodců nejen v areálu a jeho okolí, ale v celých Vizovicích. Na silnici vedoucí ze Zlína bude u Vizovic vybudován koridor pro chodce,“ doplnila.

Stanování zdarma je možné na označených loukách kolem likérky, v okolí jsou také placené kempy.

Na průběh akce budou dohlížet desítky policistů, ať už jde o dopravu, veřejný pořádek či krádeže. „Tisíce fanoušků představují určité komplikace, které se společně s pořadateli festivalu budeme snažit minimalizovat,“ sdělila Kozumplíková.

Od středy jsou v pohotovosti policisté z několika obvodních oddělení, pohotovostního a eskortního oddělení, dopravní policisté, kriminalisté a chybět nebudou ani policejní kynologové a jízdní policie. K dispozici bude i vrtulník, který bude ve vzduchu v noci a v závislosti na aktuální situaci. Stanovými městečky budou projíždět policisté na čtyřkolkách a procházet uniformovaní policisté i kriminalisté specializovaní na majetkovou trestnou činnost. To by mělo snížit počet krádeží a vloupání do stanů, k čemuž pravidelně při každém ročníku dochází.

„Cenné věci proto nenechávejte ve stanech ani ve svých vozidlech a berte si je s sebou. Batohy a kabelky mějte neustále pod dohledem, zapnuté a pokud možno je neodkládejte,“ poradila účastníkům festivalu Kozumplíková.