Hledaný recidivista bezdůvodně bodl fanouška na Masters of Rock

K incidentu došlo v neděli po sedmé hodině ráno v blízkosti stanového městečka pro návštěvníky festivalu Masters of Rock ve Vizovicích, na který tradičně dohlížejí desítky policistů.

„Bez jakéhokoli důvodu nebo konfliktu bodl dvaačtyřicetiletý muž loveckým nožem do břicha pětapadesátiletého muže, který procházel kolem. Policisté útočníka vzápětí po činu zadrželi a převezli do vazební věznice v Olomouci, protože po něm bylo vyhlášeno pátrání v souvislosti s tím, že nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody,“ přiblížila mluvčí krajské policie Monika Kozumplíková.

Útočník je několikrát soudně trestaný, při incidentu nebyl pod vlivem alkoholu ani drog.

Zraněného muže převezli záchranáři do nemocnice. „Měl obrovské štěstí, protože nůž nepoškodil žádné vnitřní orgány. Lékaři proto provedli jen drobnou laparoskopickou operaci aby se lékaři ujistili, že uvnitř není nic poškozeno. Zranění si ale vyžádá několikadenní hospitalizaci,“ upřesnila mluvčí Baťovy nemocnice ve Zlíně Dana Lipovská.

Kriminalisté v této věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu s trestní sazbou tři až deset let odnětí svobody.

Policisté odhalili alkohol za volantem

Letošní ročník oblíbeného rockového festivalu hodnotí policisté jako jeden z nejklidnějších. Řidiči po jeho skončení mohli přijít na obvodní oddělení ve Vizovicích a dechovou zkouškou zjistit, zda už mohou řídit. Této možnosti využilo několik desítek, v pondělí dopoledne nadýchal jeden z rockerů více než dvě promile alkoholu a musel proto několik hodin počkat, než bude moci město opustit.

Za celou dobu konání festivalu zastavili policisté celkem 19 řidičů pod vlivem alkoholu a 3 řidiče pod vlivem drog. Rekordmanem se letos stal třiačtyřicetiletý řidič, který dnes dopoledne při odjezdu z Vizovic nadýchal 1,82 promile alkoholu. Chtěl dorazit do místa svého bydliště vzdáleného 250 km.

Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a další jízdu mu zakázali. Za ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí až jeden rok odnětí svobody, zákaz řízení motorových vozidel nebo peněžitý trest.