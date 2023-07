Vizovice na čtyři dny zaplní fanoušci metalu. Masters of Rock začíná

Programu úvodního dne vévodí německá kapela Kreator, thrashmetalová legenda, která hraje už od 80. let a dnes patří mezi světovou špičku. „Svoji show mají promakanou do posledního detailu, zároveň je to po hudební stránce velký nářez,“ zmínil šéf festivalu Jiří Daron.

Před nimi vystoupí Sonata Arctica, finská melodická metalová stálice, nebo Battle Beast s energickou zpěvačkou Norou.

Páteční večer bude patřit ženám, na Ronnie James Dio stagi se představí Tarja a Within Temptation v čele se Sharon den Adel. Dojde také na jejich duet v písni Paradise (What About Us?).

„Tarja má v Česku velmi silnou základnu fanoušků a letos přijede s rockovým setem. Within Temptation zase budou mít největší produkci ze všech kapel, lidé se mají na co těšit. Skupina neustále roste, dnes už plní sportovní haly a hodně přitom dělá právě Sharon, která je výbornou frontmankou,“ uvedl Daron.

Odpoledne se předvedou Feuerschwanz, což je kapela velmi populární v Německu, kde jsou její desky na prvním místě žebříčku prodejnosti. „U nás s jejich vystoupeními teprve začínáme. A výhledově si myslím, že se stanou hodně populární. Jde o folk metal stylizovaný do středověku s obrovsky výpravnou a v podstatě divadelní pódiovou show plnou rytířů, zbrojnošů či tanečnic,“ dodal Daron.

Zajímavý může být i koncert Phila Campbella s jeho syny, bývalý kytarista Motörhead totiž odehraje písně z éry této slavné skupiny a zavzpomíná na Lemmyho Kilmistera.

V sobotu se ukážou mimo jiné australští Airbourne. „Vždy je to parádní show v hudebním stylu AC/DC a se šíleným zpěvákem, který si roztříská plechovku piva o hlavu, vyleze až pod střechu pódia, kde hraje na kytaru, a dělá podobné kousky,“ podotkl ředitel akce.

Vystoupí také Freedom Call, oblíbenci českého publika, kteří jako poctu pro plzeňský festival Metalfest natočili tamější loňské vystoupení a v den zahájení Masters of Rock jej vydají. V prodeji bude také ve festivalovém shopu. „Zároveň složili píseň o Metalfestu, kterou návštěvníci Masters uslyší ve světové premiéře,“ sdělil Daron.

Sobotním headlinerem jsou legendární rockeři Europe. „Pamatuju si, že když u nás hráli naposledy, tak se z boku pódia na jejich koncert dívali muzikanti z jiných kapel a vystoupení je úplně strhlo. Při songu Final Countdown skákali jako normální fanoušci,“ směje se Daron.

V neděli stojí za zmínku mongolští The Hu, kteří kombinují energický heavy metal a tradiční mongolský hrdelní zpěv, hudební nástroje, staré válečné pokřiky nebo poezii.

„Je to světová senzace a atrakce pro fandy. Jejich klipy na YouTube mají stamiliony zhlédnutí,“ poznamenal Daron.

Večer pak Masters of Rock završí švédští Amon Amarth. „Opět to bude špičková produkce, nechme se překvapit, do jaké podoby bude jejich pódiová výprava stylizována, zda půjde o vikinskou loď, dračí hlavu, či něco jiného. Amon Amarth jsou asi nejslavnější metaloví ‚Vikingové‘, bude to parádní tečka za festivalem,“ uzavřel šéf Masters.