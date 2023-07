Hrát už v deset ráno? Musíme to do lidí naprat, ví kapelník Free Fall

„Pro nás je hlavně skvělé, že si na Masters můžeme zahrát,“ usmívá se kapelník a bubeník Pepa Mareček.

„Jasně, není to žádná hitparáda a lidi už budou po třech festivalových dnech unavení. Recept na to je jednoduchý: žádné ukolébavky, ale nasypat to do publika s co největší energií, aby se po ránu probralo.“

Formace z Uherskohradišťska, která hraje rock/metal doplněný syntezátory a má texty v češtině, bude jedním z mála zástupců domácí scény na hlavním pódiu vizovického festivalu.

„Bude to velký zážitek, jde o jedno ze tří největších pódií v Evropě. Už jen ten pocit být na něm stojí za to,“ popisuje Mareček, který jezdil do Vizovic jako běžný fanoušek už od prvního ročníku v roce 2003. „Tenkrát už jsem byl v jedné kapele, i když to ještě nebyli Free Fall. A při pohledu na pódium jsem snil o tom, že si na něm někdy zahraju.“

Povedlo se mu to čtyři roky poté, kdy Free Fall vyhráli soutěž kapel v lokálním rádiu. „Tehdy jsme taky hráli jako první, ale bylo to hned ve čtvrtek a měli jsme úplně plno, protože lidi hned po příjezdu na festival šli do areálu. Byl to krásný koncert, pamatuju, že jsme tehdy křtili novou desku,“ poznamenal Mareček.

Za skoro dvacet let si na Masters jako fanda nejvíc užil koncerty kapel Def Leppard, Slayer či loni Judas Priest. A jako mnozí další propadl kouzlu vizovické likérky.

„Připadám si tam jako doma. Člověk se potká s lidmi, které jinak během roku nevidí. A super je, že metalisté drží jako komunita pohromadě,“ říká a dodává vlastní zkušenost. „Bavili jsme se s místními obyvateli, jak nás vnímají. Říkali, že festivalové fanoušky ve Vizovicích dělí na ‚černé‘ a ‚barevné‘. Černí jezdí na Masters of Rock za muzikou, barevní na Trnkobraní opít se a dělat nepořádek.“

Pro Free Fall bude vizovický koncert dalším z řady vystoupení v nové sestavě, která se ustálila po koronavirové pandemii a personálních změnách.

„Teď už šlapeme, hrajeme a skládáme, na podzim by měl vzniknout singl se třemi skladbami. A snad se nám podaří i jít do studia a natočit album,“ dodal Mareček.