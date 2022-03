Maršov před lety zničil obří sesuv půdy, přesto lidé neodešli docela

O vylidnění přesto nemůže být řeč. I když zpráva o nedávném navýšení počtu stálých obyvatel z pětadvaceti na sedmadvacet zní trochu úsměvně. Mimochodem, až do svých čtrnácti let zde žila česká snowboardistka a olympionička Šárka Pančochová.

„Lidí je tady možná i víc než 27, na každý pád většina z nich přišla odjinud a vůbec nic neví o tom, co se tady před pětapadesáti lety odehrálo a proč se vesnice vylidnila,“ říká tamější starousedlík Oldřich Habrovanský.

„Pro někoho je Maršov idyla, pro jiného nehostinné místo. I když jsem i já dostal několik příležitostí odejít za lepším, zůstal jsem a nikam už nepůjdu,“ dodává jeden z posledních pamětníků největšího půdního sesuvu v poválečné historii Československa.

Země se tady dala do pohybu na konci února 1967, kdy tuhou zimu vystřídala prudká a deštivá obleva. Jen těžko představitelná masa v podobě 300 tisíc kubíků půdy vydržela tlačit na domy až do dubna a výsledek byl tristní.

Ačkoliv nikdo ze 117 tehdejších obyvatel nepřišel o život, sesuv ušetřil jen čtyři z tehdejších třiatřiceti obytných a hospodářských stavení. Bez újmy zůstala pouze škola na kopci a domy s čísly popisnými 2, 12 a 13.

„Všichni museli ze zdevastovaných domů pryč. Většina lidí se usadila v Uherském Brodě ve čtvrti pod novým hřbitovem. Dodnes se jí kvůli nenadálému přílivu obyvatel přezdívá ‚nový Maršov‘,“ popsala mluvčí města Elen Sladká.

Od té doby zůstal Maršov na okraji pozornosti. Třeba silnice je dlouhodobě plná děr a radnice nemá její rekonstrukci v plánu ani letos. „Na opravu je zatím schválen jen investiční záměr, takže o rozsahu prací a jejich začátku se bavit nemůžeme. Nezastíráme, že městu chybí dostatek investičních peněz, které jsou stále potřeba jinde,“ přiznala Sladká.

Sesuvy půdy trápily Maršov dlouhodobě. První eroze se zde měla objevit už v roce 1911, ale hodnověrné údaje, jež by podrobněji popsaly či zdokumentovaly rozsah tehdejších škod, chybí. Dobový tisk nevydal o dodnes šířené zprávě jedinou informaci. Zmínka o přírodní pohromě chybí rovněž v obecní či farní kronice Újezdce u Luhačovic, pod jejíž správu tehdy Maršov patřil.

„Celé území je trvale nestabilní, voda se tady vždy odváděla komplikovaně. Víc než jinde se vsakovala do země, která ji nasávala jako houba,“ říká Habrovanský.

Dodnes čilému sedmdesátníkovi bylo patnáct let, když ho v noci začalo budit podivné praskání. „Psal se říjen 1966, kdy se ony neznámé zvuky ozvaly poprvé. Od té doby mi už nedaly spát. Nedá se na to zapomenout,“ líčí.

Tři měsíce zkázy

K rušivým zvukům se následně přidaly problémy se dveřmi, jež nešly dovřít. Objevily se první praskliny na zdech a jednoho dne naplnilo studnu místo vody kamení. Habrovanští se společně s několika lidmi ze sousedství, kde nastaly podobné potíže, rozhodli obrátit s prosbou o pomoc nejdříve na uherskobrodskou radnici a později na geology z Brna.

„Nikdo ale problému nevěnoval pozornost a nevěřil, že vše může vyvrcholit nezastavitelnou pohromou,“ pokračuje Habrovanský.

Zkáza jejich domů byla rychlá. „Dům se nám za několik dnů posunul o šestnáct metrů směrem do údolí, bydlet se v něm už nedalo. Bylo jen otázkou času, kdy půjde k zemi. Stržení nakonec nebylo možné zabránit,“ vybavuje si.

I když si jeho rodiče postavili nový dům v Uherském Brodě, on se vrátil do Maršova. Dnes bydlí s přítelkyní v domě stojícím přímo nad návsí a při pohledu do údolí cítí klid. Ve výhledu má i malou zvoničku, která někdejší zkázu přežila bez úhony. „Líbí se mi tady. Neodešel jsem po sesuvu a neodejdu ani teď,“ tvrdí.

V Maršově dodnes funguje život jinak, než jsou lidé běžně zvyklí. Třeba zatelefonovat si můžete pouze z několika míst. V údolí je mobilní signál většinou buď velmi slabý, nebo žádný. Naopak jistotou pro tyto případy je kopec, na kterém se nachází environmentální centrum uherskobrodského dětského domu, což je bývalá místní škola.

I když nejbližší občerstvení je až v šest kilometrů vzdáleném Uherském Brodě, Maršov bývá ve volných dnech vyhledávaným turistickým cílem. Výletníky láká ticho, čistý vzduch a téměř panenská příroda, v níž jsou stále zřetelné pozůstatky historického sesuvu.

Jsou patrné nejen na dosud nestržených domech, ale také v původních sadech či vinohradech. Na řadě míst jsou k vidění pukliny a stromy, jež kvůli nestabilní půdě vyrostly často do pokřivených a na pohled bizarních tvarů.