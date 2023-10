S dodávkou plnou migrantů předjížděla na plné čáře, nezastavila ji ani nehoda

Událost se stala v pondělí odpoledne. Podezřelého kličkujícího tmavého Mercedesu s německou poznávací značkou si všimli lidé v Bohuslavicích u Zlína. Za vozem směřujícím do Malenovic se pustila policejní hlídka.

Na záběrech je vidět nesmírně riskantní jízda na úzké silnici, kličkování a předjíždění osobních aut i autobusu na plné čáře ve vysoké rychlosti. Na výzvy policistů k zastavení řidička nereagovala.

„Při své nebezpečné jízdě vydala v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nejen všechny převážené osoby, ale také osoby cestující v protijedoucích vozidlech a další účastníky silničního provozu,“ upozornila zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Řidička po cestě způsobila dopravní nehodu, ale ani to ji v úprku nezastavilo. Podařilo se to až policistům u křižovatky na hlavní cestě vedoucí ze Zlína do Otrokovic. Šoférka zastavila teprve poté, co do ní policejní auto z boku narazilo. Zasahující policisté následně zabránili uprchlíkům i řidičce v útěku.

„V přepravním prostoru určeném pro převoz sedmi osob převážela přes hranice sedmnáct mužů, migrantů za předem stanovenou odměnu,“ popsala Kozumplíková.

Při výslechu vyšlo najevo, že dvaatřicetiletá cizinka žijící v Praze není ani držitelkou řidičského oprávnění. „Policisté zjistili, že je na ni vydán zatykač pražským soudem a bylo po ní vyhlášeno celostátní pátrání kvůli majetkové trestné činnosti. V rejstříku trestů má jeden záznam,“ shrnula Kozumplíková.

Žena se navíc přiznala, že před jízdou užila pervitin. „Při ohledání vozidla našli policisté mimo jiné bílou krystalickou látku v sáčku, několik dalších registračních značek jiných států a 120 euro v hotovosti,“ doplnila policejní mluvčí.

Kriminalisté už ženě sdělili obvinění ze zločinů organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a obecné ohrožení. V případě odsouzení jí hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

„Všechny zajištěné cizince převezli policisté z cizinecké policie v úterý dopoledne na hraniční přechod se sousedním státem, odkud k nám přicestovali a vrátili je zpět,“ informovala Kozumplíková.