Rozpačitý start sezony na východě Moravy, počasí lyžařům nepřeje

Před rokem touto dobou se na Rusavě rozplývali. Díky vydatným přívalům sněhu měli už od Vánoc nádherně upravenou sjezdovku plnou lyžařů. Letos je to úplně odlišný obrázek.

„Bojujeme s úpravou sjezdovky. Chtěli bychom začít dnes večerním lyžováním. Zasněženo máme ale jen dvě stě metrů, bohužel počasí nedovolilo víc,“ hlásil provozovatel rusavského areálu Miroslav Ludvík.

Vlekařům totiž schází to hlavní – přírodní sníh. „Tady nespadlo skoro nic. Navíc za sedmnáct let, co jsem tady, jsem nezažil tak silný jižní vítr. I když bylo pod kopcem minus pět, v půlce svahu už byly dva stupně nad nulou,“ posteskl si Ludvík.

Například ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích začali už 25. prosince, ale mohli otevřít pouhou třetinu sjezdovky. „Postupně dosněžujeme další části sjezdovky, ale potřebovali bychom více přírodního sněhu,“ potvrdila mluvčí areálu Martina Žáčková.

Podle ní ale sezona zatím pro středisko propadákem není. „Podařilo se nám zprovoznit i sjezdovku u hotelu Horal a na přelomu roku byl zájem návštěvníků enormní. Další nápor čekáme během jarních prázdnin v našem, ale třeba i Jihomoravském kraji,“ doplnila.

V Karlovicích se dokonce dá na některých úsecích vyrazit i na běžky. Upravená je například trasa mezi Machůzkami a hotelem Galik, stopa je i kolem dostihové dráhy.

Stupava těží z polohy svahu i množství sněhových děl

O důležitý vánoční týden přišli například na Horní Bečvě ve středisku Rališka. „To je věc, která vždy poznamená celou sezonu,“ připustil provozovatel Josef Vaníček.

Aktuálně je středisko v provozu, jezdí se převážně na technickém sněhu, ale fungují všechny doprovodné služby.

„Momentálně je návštěvnost bohužel slabá. Sněhu moc není a lyžaře to na hory příliš neláká. Musíme se teď dobře připravit a věřím, že na konci ledna se to zlepší,“ doufá Vaníček.

Kvůli vysokým teplotám však v areálech tento týden museli znovu zastavit sněžná děla.

„Na sjezdovkách máme technický sníh, podmínky ale nejsou ideální. Začátkem týdne bylo krásně, teď je mlha, mrholí,“ řekl ve čtvrtek ČTK zástupce Ski centra Kohútka u Nového Hrozenkova Miroslav Maczko.

„V úterý jsme kvůli oteplení přestali zasněžovat, budeme čekat, až zase začne mrznout,“ doplnil s tím, že v provozu není ani příliš středisek v okolí.

Naopak vydařenou sezonu zatím zažívají na Stupavě. Zde se povedlo zprovoznit kopec už v první polovině prosince a chválí si tu velmi dobrou návštěvnost. Na Stupavě tradičně těží z dobré polohy svahu, ale také z velkého množství sněhových děl.

„Máme velmi silnou technologii a samozřejmě klíčové bylo, že jsme dokázali vyrábět hodně sněhu, když mrzlo. Aktuálně je kopec v dobrém stavu, jen bychom potřebovali vylepšit horní partie hlavní sjezdovky,“ informoval provozovatel Lubomír Orel.