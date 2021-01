Ve skiareálech si užívají sáňkaři a bobisté, provozovatelé mezitím smutní

Současná situace se provozovatelům zimních středisek příliš nezamlouvá. Neplatící návštěvníci jim totiž nevydělávají, naopak je mohou stát další peníze.

„Nával lidí se sáňkami a boby jsme měli už zkraje zimy, ještě než se mohlo lyžovat. Byl plný kopec, auta zacpala dědinu,“ popsal provozovatel střediska na Stupavě v Chřibech Lubomír Orel.

Poté, co vláda nařídila zastavit vleky, proto vyhlásil zákaz vstupu na sjezdovku. „Nejde o to, že bychom lidem nechtěli dopřát radovánky, ale pro nás to jsou v současné těžké situaci další velké náklady navíc,“ vysvětlil Orel.

Jeden problém podle něj je, že lidé špiní sníh bahnem a ten pak rychleji odtává. Navíc za sebou nechávají spoustu odpadků a jsou neukáznění, co se týče parkování.

Areály musejí na hlídání kopců najímat brigádníky a to je stojí další peníze. I proto se shodují, že by raději viděli na kopcích lyžaře.

K sáňkařům a bobistům přistupují různě. Někde jsou k nim tolerantnější, jinde svahy oplocují a zakazují vstup.

„Lidé i tak zákazy nedodržují a bohužel je musíme vyhazovat. Lidé jsou pak samozřejmě nedůtkliví a nervózní,“ přiblížil provozovatel areálu na Trojáku v Hostýnských vrších Jakub Juračka.

Ten jakožto prezident Asociace lanové dopravy napsal spolu s dalšími organizacemi z oblasti sportu a cestovního ruchu výzvu vládě, aby areály co nejdříve otevřela.

„Je třeba zastavit chaos, který panuje ve skiareálech v posledních dnech, kdy návštěvnost je enormně vysoká, ačkoliv jsou sjezdovky pro lyžařské účely uzavřeny,“ stojí v dopise.

Někteří vlekaři jsou tolerantní. Jen dávejte pozor, prosí

Mnoho lidí jezdí za zimními radovánkami třeba na Kohútku v Javorníkách. Provozovatelé zdejšího střediska jim sice přístup nezakázali, ale pozastavili se nad tím, že si lidé nelámou hlavu s dodržováním vládních nařízení.

„Upozorňujeme všechny, že se na sjezdovkách pohybují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za způsobené škody na zdraví a majetku,“ napsali na Facebooku.

Smířlivě se k návštěvníkům se sáňkami staví například na svazích Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích nebo v Karolince. Tam pro zimní radovánky vyčlenili spodní část kopce.

„Mohli bychom to úplně zakázat, ale lidé by sem stejně chodili. Hodně jich mělo v tomto období volno, tráví tu čas v chalupách, tak jsme je nechali, ať si užijou,“ říká Jan Dudek z karolinského skiareálu.

I on však připouští, že má občas obavy o zdraví lidí. „Když vidím dospěláky, jak pouští své děti samotné velkou rychlostí z kopce, nedělá mi to dobře. I proto apelujeme, ať jsou zodpovědní,“ přibližuje.