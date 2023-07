Přírodní koupání v Lukově kazí cizopasník, způsobuje svědivou vyrážku

Obec umístila varování také přímo na místě. V rybnících se totiž objevuje parazit, který způsobuje cerkáriovou dermatitidu, lidově zvanou ptačí motolice. To není ve Zlínském kraji obvyklé, alespoň to vyplývá z oficiálních informací. V ostatních vodních nádržích je voda ke koupání zatím vhodná, byť někde kalná.

Pokud jde o parazita, nemůže člověka ohrozit na životě a vážně na zdraví, ale když se mu dostane od těla, způsobí mu vyrážku a velmi nepříjemné svědění na kůži.

„Není jednoduché se toho zbavit. Lidé se teď v rybníce moc nekoupou, protože si nechtějí způsobit vyrážku,“ popsal starosta Lukova Michal Teplý. „Dali jsme tam upozornění hlavně kvůli dětem, protože jejich pokožka je mnohem jemnější a parazit jí snáze pronikne,“ míní.

Starosta ví, o čem mluví, neboť i jeho pětiletá dcera byla napadená cerkárií. Trápilo ji svědění a dva týdny měla na těle pupínky. Pomohly jí fenistilové kapky. „Vypadá to skoro jako neštovice, je to ale reakce těla, když parazita zahubí. Naštěstí to dcera vydržela celkem v pohodě,“ přiblížil Teplý.

Nepamatuje si, že by někdy v minulosti parazité v rybnících takto trápili plavce. Za krátkou dobu se tam nakazilo asi dvacet lidí, většinou dětí, u zhruba poloviny z nich motolici potvrdil i kožní lékař. Dospělí potíže nemívají tak často.

„Když jsem se bavil s lidmi, kteří se tam stále chodí koupat, byli bez problémů. Možná, že když mají hrubší kůži, tak jí parazit nepronikne,“ uvažuje Teplý. Informace ale čerpal výhradně z internetu.

Majitelem lukovských rybníků je Moravský rybářský svaz, jehož zástupce starosta o výskytu cerkárie informoval.

„My proti tomu můžeme udělat hygienické opatření, ale to až v zimě, když jako dezinfekci vyvápníme rybníky. Používá se to tehdy, když jsou parazity napadené ryby. Většinou vysypeme mletý vápenec na led, a když se rozpustí, voda se vydezinfikuje,“ nastínil předseda zlínské pobočky Moravského rybářského svazu Michal Buntikošarovski. „Musíme se ještě poradit, jestli to uděláme.“

Parazit je vázaný na vodní mlže

Podle něho se parazit objevuje i v jiných přírodních nádržích s tím, že někdo je na něho citlivý, jiný zase ne. V minulých letech zaznamenal podobné reakce u některých lidí, kteří se koupali ve vodní nádrži Všemina.

„Ideální by bylo rybník vypustit a nechat vymrznout, ale Lukov je rybářský revír, takže to udělat nemůžeme,“ poznamenal hospodář spolku Vojtěch Bašátek.

Myslí si, že neexistuje jistota, že by vápenec zaúčinkoval právě na tohoto parazita. Ten žije v první fázi ve vodních mlžích, pak se přenese většinou na kachny a z nich do vody a následně třeba na člověka. Ten však není vhodným hostitelem, cerkárie nepronikají do krve a po několika dnech v lidské kůži hynou. Léčba je pouze symptomatická, podávají se antihistaminika.

Nakažení plži jsou infekční do konce života. Podle odborníků musí být řešení zaměřeno zejména na ně, nejlépe právě vyčistěním dna po vypuštění vody.

„Především u malých nádrží lze snížit riziko nákazy intenzivním sběrem mezihostitelských plžů,“ naznačil Petr Pumann z oddělení hygieny vody Státního zdravotnického ústavu (SZÚ) v Praze s tím, že situaci přímo v Lukově nezná. „U rybníků jsou možnosti na rychlou a účinnou akci v probíhající sezoně velmi omezené. Nákaza může někdy sama odeznít, zřejmě kvůli generační výměně plžů,“ nastínil.

Voda v kraji je zatím pro koupání vhodná

Hygienici naposledy zaznamenali výskyt parazita ve Zlínském kraji loni v malé vodní ploše ve Vlčkové, která sousedí s Lukovem. Žena se tam koupala se synem, oběma se potom na těle objevila vyrážka. Hygienici o aktuální situaci na Lukově nevěděli.

„Obec nám to mohla oznámit, ale postupovala dobře,“ konstatovala ředitelka odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Javoříková. Nepamatuje si jiné případy cerkárií než v Lukově a ve Vlčkové. „Lidé by se tam neměli koupat a starosta by měl tuto věc oznámit, vyhlásit v rozhlase a dát to na webové stránky,“ zdůraznila.

Parazit se objevuje také v jiných městech republiky, zejména v Čechách, kde je více rybníků. „Dozvídáme se ročně o jednotkách lokalit, v teplejších letech okolo deseti. Lze předpokládat, že velká část případů nahlášena není,“ uvažuje Pumann.

Hygienici kontrolují stav vody v nádržích určených ke koupání, což je v Luhačovicích, v Otrokovicích či ve Všemině. Lukovské vodní plochy mezi nimi nejsou, protože jsou v režimu obecného využití vod. Podle Javoříkové se ale ani na koupacích místech výskyt parazita nesleduje, pokud na něho někdo neupozorní.

Voda je zatím na sledovaných místech vhodná ke koupání, sinice ji neznehodnocují, jen je někde zakalená nebo se v ní vyskytuje více chlorofylu. To se týká Pahrbku, Luhačovic či Bystřičky. „Zdravotní rizika jsou malá. Lidé by se ale po koupání měli osprchovat pitnou vodou,“ upozornila Javoříková.