V krizových situacích musí pěstoun reagovat hned, sklad věcí mu pomůže

„Zatím je jediný na střední Moravě,“ řekla jeho provozovatelka Petra Hnilová. Sama se stala pěstounkou, a protože nabízí jak dlouhodobou, tak i přechodnou péči, dobře ví, co pěstouni potřebují.

„V krizových situacích musíte reagovat okamžitě,“ vysvětluje Hnilová. V takovém případě dítě přichází s minimem osobních věcí nebo třeba jen v oblečení, které má na sobě.

„Jenomže přechodná péče je pro děti od narození do šesti let a vy nevíte, jak velké dítě přijde. Nemůžete doma mít zásoby všeho a ve všech velikostech. V tom je smysl skladů,“ vysvětlila Hnilová. Pěstoun si tady vybere to, co potřebuje, aby pokryl první dny.



Od dárců přijímají prakticky všechno, co děti potřebují. Od oblečení po monitory dechu pro kojence. Ty jsou hodně žádané. Sklad v Lukově je půjčuje.



„Bylo by zbytečné, aby ležel doma bez užitku. Jednou dostanete miminko, potom třeba pětileté dítě,“ poznamenala Hnilová.

Hlavní zásadou ale je, aby všechno bylo čisté a použitelné. Do skladu by měly přijít jen věci, které by dárce sám svým dětem vybral.

Lukovský sklad vznikl v obecních prostorách a funguje bezfinančně. Věci jsou dary, práci, která kolem správy skladu je, dělá Hnilová jako dobrovolnickou činnost. Věci nafotí a fotky zveřejní. Těm, kteří jsou z větší dálky, pak rozesílá balíky.