Na Lukov se vrátil vzácný artefakt, sedávala na něm vdova po Bedřichu Smetanovi

Novou hradní atrakci představila správa hradu veřejnosti, vrátila se sem po více než století. Historie kamene však sahá mnohem dál.

„Původně šlo o kamennou patku ze sloupu pozdně románské kaple. Vznikla před téměř 800 lety při výstavbě hradu,“ popsal šéf hradní správy Jiří Holík. Později, při velké renesanční přestavbě, kostel zanikl a kámen využili do zdiva na jiném místě hradu.

Někdy na konci 19. století se velký kus kamene převezl dolů do podhradí, konkrétně na Starou lesovnu, kde našel nový účel – sloužil jako lavička.

„Lavičku si oblíbila druhá manželka Bedřicha Smetany Bettina, která tu strávila 14 let svého života – v letech 1895 až 1908 – u jejich dcery Zdeňky. Často na kameni, umístěném v zahradě za domem, sedávala,“ vyprávěl Holík.

Druhá žena jednoho z největších hudebních géniů se do Lukova přistěhovala až 11 let smrti svého manžela. „S Bedřichem Smetanou měli dvě dcery. Tu starší, Zdeňku, si vzal lesmistr Antonín Heydušek, který v roce 1895 dostal místo na lukovském panství u Seilernů,“ přiblížil Holík.

Celá rodina bydlela ve právě ve Staré lesovně a podle vzpomínek místních byla Betty Smetanová na Lukově velmi oblíbená. I proto, že byla velmi vzdělaná, malovala, hrála na klavír a mluvila řadou světových jazyků, což bylo v té době výjimečné.

„V Lukově Betty mladým občas radila ohledně hudebních a kulturních záležitostí. Sedávala často na okraji lesa, pozorovala západy slunce a odpovídala vesničanům, kteří se na ni obraceli s dotazy, jak co udělat nebo jak se zachovat k úřadům,“ popsal ve svých vzpomínkách pravnuk Bedřicha Smetany Petr Heydušek.

Kámen zapřáhli za auto

Betty Smetanová se později odstěhovala do Luhačovic, kde také zemřela. Kámen na lesovně zůstal do šedesátých let minulého století, kdy si jej po dohodě s hajným odvezl jeden z prvních lukovských chatařů.

„O tom kameni mluvíval vždy pan Rudolf Matouš, místní kronikář a učitel, který se obrovskou měrou zasloužil o záchranu hradu,“ poznamenal Holík s tím, že hradní správa se dlouhou dobu snažila kamennou lavičku získat zpět.

Historický snímek ze Staré lesovny v Lukově. Na kameni sedí Bettina Smetanová, vedle její dcera Zdeňka se svými dětmi.

„Původní vlastník chaty byl umělecky založený, ale po jeho smrti se nám nepodařilo kontaktovat jeho potomky. A s následujícím vlastníkem nebyla příliš řeč,“ zmínil se šéf hradní správy.

Situace se změnila až letos. Díky realitní makléřce Alici Novákové se podařilo zkontaktovat současného majitele Ludvíka Meixnera. „Ten nám bez jakýchkoliv překážek umožnil lavičku přesunout,“ zmínil Holík.

Pro pracovníky hradu nebylo snadné tak těžkou věc do kopce na Lukovem dostat. Nejdříve jej museli na laně opatrně sesunout po louce od chaty na cestu. Poté vytvořili speciální dřevěné sáňky, které zapřáhli za auto. Poslední úsek pak kámen přesouvali za pomoci obecního traktoru a nakonec ručně.

„Cesta kamene byla strastiplná, nicméně i přes všechny možné i nemožné nástrahy byla úspěšná,“ popsala realitní makléřka.

Lavička, na níž je fotografická podobizna Betty Smetanové, našla místo v průchodu vstupní věže, kde si ji mohou prohlédnout návštěvníci. „Každý si tak může vedle paní Bettiny posadit a vyfotit se s ní. Těší nás, že se tak symbolicky stalo v roce české hudby, kdy uplynulo 200 let od narození Bedřicha Smetany a 140 let od jeho smrti,“ dodal Holík.