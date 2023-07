Zachráněná sezona na hradě. Lukovu pomohlo hejtmanství, opravy pokračují

Rada hejtmanství odsouhlasila půlmilionovou finanční injekci, kterou tento týden posvětili i zastupitelé.

„Poskytnutá dotace Zlínského kraje přispěje k bezpečnosti návštěvníků hradu a k zajištění statiky vstupní věže, která je pohledově nejexponovanější partií celého rozsáhlého areálu,“ vysvětlila krajská radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová.

„Věřím, že finanční injekce také pomůže vyřešit nelehkou situaci, do které se spolek dostal,“ doplnila. Na zřícenině byli přitom zvyklí pravidelně čerpat dotace ze státního programu, letos však Národní památkový ústav žádost z Lukova nedoporučil. Památkáři poukazovali, že v letošním roce se sešel extrémní počet žádostí a peněz k rozdělování bylo málo.

Lukovu pomohla solidarita dárců, kteří naposílali okolo 70 tisíc korun, a také peníze od kraje. „Zachránilo nám to sezonu,“ potěšilo šéfa hradního spolku Jiřího Holíka.

Vstupní věž hradu byla poškozena povětrnostními vlivy, v některých místech se uvolňovaly kameny, jihozápadní nároží ohrožovala velká trhlina. Oprava byla proto důležitá i kvůli bezpečnosti návštěvníků. Holík se do ní spolu s řemeslníky již pustil a první etapu by měli mít hotovou do začátku prázdnin.

„Nechtěli jsme, aby tu v létě lidé procházeli pod lešením. Příští rok budeme pokračovat v opravách východní a jižní stěny,“ popsal s tím, že po opravě věže už zříceninu příliš zásadních zásahů nečeká.

„Počítám, že do tří let by mohlo být to hlavní opraveno a dál budeme dělat dílčí rekonstrukce,“ doplnil Holík. Pro příští rok bude znovu žádat o dotaci z programu ministerstva a doufá, že tentokrát uspěje.