Úleva a radost. Sokolovna v Luhačovicích se proměnila v uměleckou školu

„Je to obrovská úleva a radost. Moc se těšíme, až tady začneme fungovat,“ usmála se ředitelka školy Monika Slováková.

ZUŠka dříve sídlila v prostorách luhačovického zámku. V roce 2017 se však objekt v rámci restitucí vrátil potomkům šlechtického rodu Serényiů, rodině Thienen-Adlerflycht. Přestože to vypadalo, že škola i poté bude moci v zámku zůstat, obě strany se nedohodly a v roce 2020 se škola vystěhovala.

„Původně jsme počítali s delší nájemní smlouvou, ale požadované nájemné bylo nepřiměřeně vysoké. Museli bychom to promítnout do školného, což by bylo likvidační,“ popsala Slováková.

Noví majitelé zámku navíc podali na školu žalobu a domáhali se doplacení více než 1,3 milionu korun kvůli údajnému obohacení za využívání nebytových prostor v zámku. Okresní soud ve Zlíně letos žalobu zamítl, ale soudní proces zřejmě ještě bude pokračovat dál.

Problém umělecké školy nakonec vyřešila rekonstrukce staré sokolovny, která v Luhačovicích stojí už od roku 1930. „Je to krásná budova, ale nebyla v dobrém stavu. A sokolská organizace nemá prostředky, aby mohla takové objekty opravovat,“ poznamenal starosta Luhačovic Marian Ležák.

Proměna za 50 milionů korun

Radnice proto budovu převzala, přičemž sokolové dále mohou působit v suterénních prostorách. Z tělocvičny vznikl sál s kapacitou 200 lidí, který se bude dát využívat pro koncerty, taneční vystoupení a další akce. V patře se zbudovaly učebny pro výuku hudebních i výtvarných oborů.

Podařilo se tak najít řešení netradičního spojení sokolovny s požadavky umělecké školy. „Bylo to součástí řady schůzek s projektanty, ale v konečném důsledku to budou pro školu důstojnější prostory, než měla na zámku,“ vyzdvihl Ležák.

Škola, kterou navštěvuje okolo 400 žáků, bude platit městu symbolické nájemné 100 korun ročně.

Proměna sokolovny si vyžádala necelých 50 milionů korun. Část pokryla státní dotace a největší měrou přispěl zřizovatel umělecké školy, jímž je Zlínský kraj, který na opravu poslal 21 milionů korun.

„Jde o velkou částku, ale šlo o to, že buď bude ZUŠ existovat v důstojných prostorách, nebo ji odsoudíme k živoření. Nyní to bude navíc bezpečnější pro děti z hlediska docházení,“ řekla krajská radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová.

Škola se do nových prostor nastěhuje během prázdnin, oficiální výuka začne fungovat od září. Na 19. října je pak v plánu slavnostní zahajovací koncert, na němž vystoupí mimo jiné houslista Pavel Šporcl.