Luhačovice se bouří proti stožárům, nechtějí nechat zničit malebnou krajinu

Proti záměru energetické společnosti se vyslovily obce Dolní Lhota, Petrůvka, Podhradí, Provodov, Zádvěřice-Raková, Želechovice nad Dřevnicí. Nyní se k nim připojily také Luhačovice.

Energetici tvrdí, že na 29,5 kilometru dlouhé trase nelze určit jiný směr než přes Provodov, Pozlovice a Petrůvku. Zástupci všech obcí s tím nesouhlasí a shodně argumentují necitlivým zásahem do Vizovických vrchů, Luhačovického zálesí a chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Například starosta lázeňského města Luhačovice Marian Ležák je přesvědčen, že investorská EG.D si pro nový koridor vybrala to nejcennější území a svým záměrem zcela ignoruje jeho hodnoty. Tvrdí, že distribuční společnost zcela opomněla význam cestovního ruchu a lázeňství nejen pro Zlínský kraj, ale celou republiku.

„Protože nechceme skončit jako Český ráj, kde stožáry zcela změnily dříve malebnou krajinu, budeme žádat o další přepracování trasy,“ vysvětluje Ležák.

V Norsku by se to nestalo, tvrdí starosta

Snaha energetiků po zkvalitnění rozvodné sítě je podle něj pochopitelná, ale musí se uskutečnit za ohleduplných podmínek k přírodě a životním podmínkám obyvatel.

Ležák připomněl, že dlouhodobý záměr z devadesátých let minulého století se dodnes nijak zásadně nezměnil. „Hledání nových forem distribuce elektřiny se nikam neposunulo. Třeba v Norsku, které je ostatním zemím příkladem v ochraně životního prostředí a krajiny, by se něco podobné, co u nás, nemohlo chystat,“ tvrdí starosta.

Mapa plánu vedení elektrické energie v okolí Luhačovic.

Některé z obcí navrhovaly kromě úprav trasy třeba stáhnutí rozvodů pod zem. Nakonec se domohly pouze posunutí několika stožárů jinam. V nejnovějším návrhu například nemá jeden z nich stát v blízkosti kostela na poutním místě Provodov-Malenisko.

K této dílčí úpravě pomohla také obecní vyhláška, jež platí v Provodově, ale také v Pozlovicích, a podle níž je možné postavit v zalesněném území maximálně patnáct metrů vysoké stožáry. V případě stavby ve volné krajině už musí dráty pod zem.

Energetici tvrdí, že podzemní varianta distribuce elektřiny není vzhledem k zalesněné horské lokalitě možná, a nabízí pouze snížení výšky stožárů. Tato varianta by ale podle mluvčího EG.D Romana Šperňáka v dotčených lokalitách jejich počet ještě navýšila.

„V samotném projektu došlo k určitému dopracování detailů, důvodem byly připomínky z různých stran. Zásadní požadavek na změnu trasy ale nebylo možné zapracovat,“ vysvětluje Šperňák.

„Snažili jsme se zanést maximum možných připomínek a hledali další možnosti. Při přípravě celé investice a přepracování záměru jsme navíc čerpali ze zkušeností z jiných podobných akcí. Zohlednili jsme i hodnocení vlivu na prvky ochrany přírody a krajinný ráz. Využili jsme rovněž připomínky a návrhy předních nezávislých odborníků z této oblasti,“ sdělil.

Záměr posoudí krajský úřad

Luhačovický starosta v této souvislosti otevřel otázku, nakolik by nové elektrické vedení dokázalo ovlivnit turistický ruch v lázeňském městě a okolí. On sám je přesvědčen, že zásadně. „Projekt jsme detailně prostudovali, ale o lázeňství v něm není zmínka. Stožáry by přitom nepochybně poničily krajinu, kterou odborníci na stupnici rekreačního potenciálu posunuli nad úroveň celé republiky,“ upozornil Ležák.

Současně varoval před hrozbou možného ohrožení kvality života v okolí města. „Ani socialisté si projekt podobný tomu, co se nyní chystá, nedovolili předložit,“ emotivně prohlásil Ležák.

Distributor svůj záměr, jenž má významně zvýšit bezpečnost přenosu elektřiny a pomůže i při kalamitních stavech, už doručil Zlínskému kraji. Zpracování posudku na úplné posouzení vlivů projektu na životní prostředí EIA trvá obvykle šedesát dnů od chvíle, kdy autorizovaná kancelář získá všechny potřebné dokumenty.

„I po uplynutí dvou měsíců to ale ještě neznamená úplné ukončení procesu EIA,“ upozornila Krajská radní pro životní prostředí Hana Ančincová.

Společnost EG.D mezitím už jeden dílčí úspěch zaznamenala. Ke stavbě podle současného návrhu získala v minulých dnech souhlasné stanovisko od Energetické agentury Zlínského kraje.