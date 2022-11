Smutné výročí. Od tragédie při závodech v Lopeníku uplynulo 10 let

U jednoho z rodinných domů smetl závodní vůz čtyři dívky, ani jedna nepřežila. Dvě sestry z Lopeníku a dvě kamarádky z nedaleké Nivnice. Nejmladší bylo osm, nejstarší dvacet, dvě sotva plnoleté. Zmařené životy připomíná pomník nedaleko osudného místa.

„Jezdíme kolem něho každý den do školy do vedlejší Březové. Bydlíme tady teprve sedm let, ale víme, co se tehdy stalo. Moc to nesledujeme, ale já se třeba pořád bojím, protože máme malé děti a auta tady jezdí docela rychle,“ svěřila se mladá maminka.

Lopeník má jen něco málo přes 200 obyvatel. Je obklopený lesy Bílých Karpat, nad ním se tyčí vrchol Velký Lopeník s rozhlednou, domy jsou rozeseté po kopcích. Na první pohled je tady až idylické ticho a klid a zdá se, že život plyne pomaleji, než ve městě.

Stále tady ale žije rodina, která přišla o dvě dcery. A i když byli starousedlíci v těsné blízkosti hranic zvyklí z minulosti na ledacos a v současné době čelí další vlně uprchlické krize, deset let stará událost jimi skutečně otřásla.

Nejen proto, že zemřely dvě mladé dívky. Lopeník totiž nemá jen oběti, ale podle soudu zároveň i viníka. „To víte, že lidé tady pořád vzpomínají. My jsme byli zrovna na naší chatě, věděli jsme, že jsou nějaké závody, ale nezajímalo nás to. Až pak jsme slyšeli ty hrozné zprávy z rádia,“ připomněl šestapadesátiletý Ivan z Uherského Hradiště, který má v Lopeníku chatu.

Na závody mají v obci od té doby jasný názor. „Neprojednávali jsme to, nikdo ani takový požadavek nevznesl, ale kdyby ano, troufnu si říct, že by určitě neprošel. Jedna taková zkušenost nám stačila. Závody se mají dělat na závodní trati a ne v obci,“ prohlásil starosta Lopeníku Roman Buček.

Osudná událost se stala v těsné blízkosti domu rodiny Pláškových na okraji vsi. Několik diváků bylo na tomto místě pár minut, když projížděl jeden ze závodních vozů. Překonal horizont, sjel ze silnice, narazil do sloupu, smetl diváky a zastavil se o betonový plot sousedního domu.

Soud kauzu stále neuzavřel

Na místě zůstaly čtyři mrtvé dívky. Další dva diváky odvezli záchranáři s těžkým zraněním do nemocnice. Jedním z nich byl Petr Plášek. Tehdy mu bylo třiadvacet let. Po devíti měsících ho policie obvinila z usmrcení z nedbalosti a těžké újmy na zdraví z nedbalosti.

Podle obžaloby byl v těchto závodech traťovým komisařem a měl dívky vykázat pryč, protože stály mimo diváckou zónu. Už následující rok se zásadně změnily podmínky pořádání závodů v Česku, které měly za cíl zvýšit bezpečnost diváků i jezdců. „Byl to nejtragičtější případ, který českou rallye radikálně ovlivnil,“ přiznal tehdejší předseda Svazu Rally Pavel Schovánek.

Pravomocný rozsudek ale soudy ani po osmi letech nevynesly. „Sice to není jednoduchá věc, ale ta doba je naprosto neadekvátní. Je to takové smutné martirium,“ poukázal Pláškův obhájce Tomáš Vymazal.

„Kdyby seriózně řešili naše námitky, tak by to mohlo vypadat jinak. Od začátku jsme poukazovali na porušení povinností organizátorů závodu a říkali jsme, že je třeba se tím zabývat. Po odvolání nám dal za pravdu i krajský soud,“ dodal.

Role komisaře byla marginální, mínil soud

Mladíka uznal soud vinným dvakrát. Poprvé v roce 2015, podruhé letos v dubnu. V obou případech ho potrestal osmnáctiměsíční podmínkou. V prvním případě čelil obvinění jako jediný, ve druhém už na lavici obžalovaných seděli i čtyři zástupci pořadatele. Ty soud obvinění zprostil.

V obou případech se jeho obhájce odvolal, ve druhém se připojil i žalobce. Na organizátorskou roli poukázal po prvním odvolání Krajský soud v Brně. Předseda senátu Josef Teplý rozsudek zrušil s tím, že role mladého komisaře byla marginální, a že je potřeba více prozkoumat předpisy automobilové federace pro pořádání závodů nebo informovanost obyvatel obce ze strany pořadatele.

Stejný soudce má teď na stole i druhé odvolání z letošního roku. „Spis má tři tisíce stran a je potřeba více času. Jednání bude pravděpodobně nařízeno až po novém roce,“ upřesnila mluvčí Krajského soudu v Brně Klára Belkovová.

Ať soud nakonec dopadne jakkoliv, Lopeník si vzpomínku na nešťastnou událost ponese dál.