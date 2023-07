Cesta přes Liptál je pro kamiony zavřená, komplikovaná je i objížďka

Tady je však zase brzdí částečně uzavřená cesta kvůli sesuvu půdy. Navíc řada kamionů nedodržuje zákaz a jezdí nadále přes obec, i když je za to pokutuje policie.

„Největší problém nám dělají nákladní auta,“ potvrdil starosta Liptálu Milan Daňa. „Stav cesty v obci není špatný, ale není dostatečně široká na to, aby po ní jezdily kamiony i autobusy. Proto jsme poprosili policii, aby tam měla své hlídky. Situaci to pomáhá zlepšit. Chtěli bychom, aby tam bývala pravidelně,“ doplnil.

Podle starosty se situace dá vydržet, i když je špatná, ale někteří obyvatelé obce jsou hodně nespokojení.

„Policejní hlídky na místě samozřejmě nemůžou být po celou dobu služby, nicméně se na uvedených místech objevují několikrát za den. A bude tomu tak i nadále,“ ujistil policejní mluvčí Petr Jaroš.

Přestupků za několik posledních dní policisté řešili zhruba dvě desítky. Podle Dani byla situace nejhorší na začátku měsíce, kdy silničáři most uzavřeli, pak se trochu zlepšila. Někteří řidiči kamionů však stále přes obec jezdí, i když je jich méně než na začátku. Autobusy to mají povoleno.

„Jde o desítky kamionů denně,“ odhadl Daňa. Podle něho se mezi dopravci už šíří zpráva o tom, že hříšníky pokutuje policie, což má na dopravu v obci pozitivní dopad. Navíc jde o letní provoz, který není tak hustý. Pokud by však nebyly prázdniny, byl by podle Dani problém přejít cestu u tamní školy. V září tak může být situace horší.

Oprava mostu na vytížené silnici bude pokračovat zhruba do listopadu. „Děláme kompletně nový most. Je konstruovaný tak, že to nešlo udělat po polovinách, ale jen za úplné uzávěry,“ upřesnil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. „Cesta přes obec je úzká, proto je jenom pro osobní auta. Ve špičkách je to tam horší, ale lidé to musejí přežít,“ vzkázal s tím, že zatím neměl stížnost na komplikace v dopravě.

Silničáři opraví i povrch vozovky na hlavní cestě v Liptále, když se po ní kvůli uzavřenému mostu nedá jezdit. Uzavírka v Liptále se však potkala s částečnou uzavírkou u Prlova na objízdné trase pro kamiony.

Silničáři tam opravují vozovku kvůli sesuvu půdy. Volný je jenom jeden jízdní pruh pro oba směry a provoz řídí semafory. Cestáři dělají nové odvodnění, zídku i silnici. Během příštího týdne by ale měli skončit. „Museli jsme reagovat na akutní sesuv a potkalo se nám to s pracemi v Liptále,“ zmínil Chudárek.

K sesuvu došlo už na jaře, podle něho ale byl potřeba čas na projektování a výběr dodavatele. Provoz v Prlově považuje za normální. Když byl na místě, stálo tam sedm aut na červenou. „Kamiony měly většinou slovenské poznávací značky, jezdí tudy asi normálně do Púchova či Trenčína,“ míní Chudárek.

V Prlově jsou nicméně rádi, že oprava sesuvu skoro po měsíci už brzy skončí. „Množství dopravy zůstane po dobu uzávěry v Liptále stejné, průjezdnost tady ale bude lepší,“ uvedl prlovský starosta Jaromír Kratina. „Kamionů tady jezdí o něco více, před semafory se tvoří kolony, v dopravních špičkách je to horší.“