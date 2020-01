Křupaví červi jako chipsy. Je to potravina budoucnosti, říká podnikatel

„Lidé u nás jsou samozřejmě stále nedůvěřiví. Jíst hmyz je pro ně exotika, já v tom však vidím potravinu budoucnosti,“ popisoval Sloupenský.

Zájemcům nabízel speciálně upravené a ochucené larvy brouka potemníka moučného, které jako vůbec první v Česku začal pod názvem WormUP prodávat v balení podobně jako třeba brambůrky či křupky.

„S přípravou hmyzu se lidé mohou setkávat především na zážitkových akcích, kde kuchaři pokrm připraví přímo před nimi. Je ovšem potřeba jej hned sníst. My jsme je začali balit především kvůli trvanlivosti,“ vysvětlil podnikatel z Brna, který tvrdí, že si tak splnil dětský sen.

„Hmyz mě zajímal už odmala, byl jsem schopný hodiny fascinovaně pozorovat mraveniště. Později mi došlo, že využít jej jako potravinu má však také hluboký ekologický rozměr,“ mínil.

Důvodů, proč jíst hmyz, je podle něj celá řada. Chov je nenáročný a šetrný k přírodě, hmyz má vysoký obsah bílkovin, zdravých tuků i minerálů.

Sloupenský původně přemýšlel, že bude larvy brouka sám chovat a následně z nich připravovat mouku. Nakonec se rozhodl pro jednodušší formu. Potemníky odebírá z chovných farem, kde je krmí jen obilovinami a zeleninou.

„Larvy pak necháme vyhladovět, aby se pročistily. Díky vlastní technologii je protřídíme a nakonec šetrně usmrtíme ve vroucí vodě. Poté se pomalu připravují v konvektomatu, ochutí a zabalí,“ vylíčil postup výroby.

Červy musí schválit jako potravinu Evropská unie

Potemníky zvolil proto, že na rozdíl například od cvrčků banánových jsou jednodušší na chov i přípravu. O tom, že by nabízel další druhy, příliš neuvažuje. Do nabídky by případně zařadil pouze potemníka brazilského, který má větší larvy.

„Jako potravinu by jej však musela posvětit Evropská unie. Odborníci se domnívají, že až osmdesát procent veškerého hmyzu může člověk jíst, ale v Evropě je schváleno jen několik málo druhů,“ přibližuje Sloupenský.

Křupavé červy zatím nejvíce odebírají sportovci a vinotéky. Larvy jsou totiž nesmírně výživově bohaté a překvapivě se také hodí jako pochutina k vínu. Využít se podle Sloupenského dají nejrůznějšími způsoby.

„Mohou se dát na pizzu, těstoviny, někdo si je sype na chleba. V této podobě jsou jen zpestřením, ale do budoucna bychom chtěli, aby se stali běžnou součástí jídelníčku. Možností je spousta, z hmyzí mouky se dají třeba vyrobit skvělé hamburgery,“ naznačil nadšenec.

I v Otrokovicích si všiml jedné zajímavosti. „Pojídání červíků se víc štítí chlapi než ženy. Předpokládali jsme, že to bude naopak,“ dodal s úsměvem.