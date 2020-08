Letní filmová škola prověřila ohleduplnost, řada lidí sundávala roušky

Diváci přicházejí do kinosálu, po upozornění u vstupu si nasazují roušku, obsazují volná místa, film začíná a během promítání si část lidí roušku sundává. Praxe, kterou na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti zaznamenali někteří účastníci, může být užitečnou zkušeností.

„Dodržovala to asi tak polovina lidí. Ale ve sportovní hale není klimatizace a bylo tam opravdu velké horko, takže možná by bylo i nebezpečnější tam sedět dvě hodiny v roušce,“ potvrdila Dominika z Prahy.

Pořadatelé, tedy zástupci Asociace českých filmových klubů, přitom účastníky dopředu i během akce žádali, aby dodržovali nařízení, která odsouhlasila také hygiena. Tedy nošení roušky v sále, kde bude více než stovka lidí, rozestupy ve frontách nebo dezinfekci rukou při každém vstupu do sálu.

Sami snížili počty představení, aby po každém mohla následovat delší pauza, během které vydezinfikovali sál, toalety i venkovní prostory. Po posledním večerním představení dělala firma hloubkovou dezinfekci.

Navíc festival upravili tak, aby se na jakoukoliv jeho část dostali pouze akreditovaní, tedy případně dohledatelní účastníci.

„Nastavili jsme jasná pravidla, aby se u nás lidé cítili bezpečně. Našly se i výjimky, které to nerespektovaly, ale nebyla to většina,“ konstatovala ředitelka LFŠ Radana Korená.

„My se na filmovce snažíme pořád vést lidi k vlastní zodpovědnosti a ohleduplnosti. Nechtěli jsme nad nimi stát jako dráb. Pokud si někdo v sále roušku sundal, byla to jeho zodpovědnost,“ vysvětlila.

Roušky v sálech policisté neřešili

Organizátoři filmové školy, která je největším nesoutěžním festivalem v republice, teď mohou své zkušenosti předávat dál.

Jako první šli do rizika několikadenní kulturní akce s několikatisícovou účastí návštěvníků z různých krajů i zahraničních hostů. A jako první prověřili, jak mohou vládní nařízení fungovat v praxi a jaké komplikace, otázky nebo naopak pozitiva s sebou nesou.

Například zda má vůbec někdo kontrolovat dodržování mimořádných vládních opatření. A je to pořadatel akce, hygiena, nebo policie?

„Spadá to do gesce státní policie, městské policie a podobně. Pokud by k nějakému oznámení došlo, policie danou věc prošetří a případně nám ji postoupí. Ale co se týká LFŠ, v současné době žádné stížnosti neevidujeme,“ informovala mluvčí krajské hygienické stanice ve Zlíně Vendula Ševčíková.

Strážníci v Hradišti potvrdili, že do kinosálu by kvůli kontrole roušek skutečně vstoupit mohli, ale nedělali to, protože neměli nahlášeno, že by docházelo k porušování.

„Ve dvou až třech případech jsme na filmové škole řešili domluvou jen menší rozestupy ve frontách,“ doplnil vedoucí městské policie Vlastimil Pauřík.

Podle sdělení ministerstva zdravotnictví nošení roušek kontroluje místně příslušná krajská hygienická stanice ve spolupráci s Policií ČR. A za dodržování nařízení odpovídá pořadatel.

Na letošní 46. ročník se akreditovalo zhruba 2 500 účastníků, tedy asi polovina obvyklého počtu. Další návštěvníci si pořídili speciální akreditaci, která byla potřebná pro koncerty, divadla a další doprovodné akce.

Jedním z hlavních hostů byl Vladimír Körner, scenárista filmů Údolí včel nebo Adelheid.

Blíží se dětský festival ve Zlíně

Mimořádným podmínkám musí svůj program přizpůsobit i pořadatelé 60. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Po přeložení z původního termínu na přelomu května a června se ve Zlíně uskuteční od 4. do 10. září.

Na podzim je zatím naplánovaný také Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest, třídenní festival Jeden svět v Praze nebo Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava.

„Jisté je, že letošní festival nebude úplně stejný jako dřív, ale my jsme rozhodnutí ho uspořádat, protože to má smysl. Chystáme filmové projekce i doprovodný program tak, abychom dostáli nařízením, která budou platná,“ naznačila výkonná ředitelka zlínského festivalu Jarmila Záhorová s tím, že přehlídka zveřejní svůj program 20. srpna.

Organizátoři to budou mít o to složitější, že právě od září se mohou některá nařízení měnit. Ani samy základní školy, které tvoří velkou část diváků zlínského festivalu, nemají v tuto chvíli jasno, jaký budou mít od začátku školního roku režim.