Auta návštěvníků zoo komplikují život místním, pomůže další parkoviště

Lidé bydlící v okolí zoo kvůli neuspokojivé dopravní situaci už začínají ztrácet nervy.

„Na jarním setkání v místní části Štípa jsme jako občané této lokality vznesli námitku na nesnesitelnost žití v této lokalitě. Jsme tam obklopeni v obytné zóně parkovišti, nedá se tudy projet,“ postěžovala si obyvatelka Štípy, když se na radnici projednávala změna územního plánu města.

„Ohledně této problematiky proběhlo několik jednání, jejichž závěry ještě nejsou přesně stanoveny,“ reagoval zlínský radní přes dopravu Václav Kovář.

Jasné však je, že na jedné z ploch u cesty kolem zoologické zahrady směrem na Lukov bude zoo moci postavit další parkoviště. Chce tam mít dvě odstavné plochy pro 188 aut, přičemž vedle už jsou dvě: asfaltová a travnatá.

„Parkoviště vyřeší hodně, ale musíme zvládnout to, aby se auta nezasekla na odbočce k jinému parkovišti a mohla pokračovat až sem,“ zmínil ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Odstavná plocha bude vysypaná kamenivem, kolem bude tráva a stromy. „Plocha není úplně zpevněná, ale vyhovuje parametrům na dočasné parkoviště,“ poznamenal Horský.

U zoo zaparkuje 7 tisíc lidí, ne vždy to stačí

V její zadní části vznikne osmnáct stání pro karavany, jež budou mít k dispozici připojení na elektrickou energii a další sítě. Dnes karavany stávají na parkovištích kolem zahrady, kde tento komfort nemají. Osm míst bude pro elektromobily. Vznik tohoto parkoviště by měl být pro potřeby zoo dostačující, i když se bude zahrada dále rozvíjet.

Začít stavět by se mohlo za dva až tři roky, záležet bude na finančních možnostech města.

„Dnes tady může pohodlně parkovat šest až sedm tisíc lidí. Když je tu osm až devět tisíc, jsou problémy a musíme je pouštět tam, kde to není schválené,“ vypočítal Horský. „Takových dní je ale jen čtyři až pět v roce,“ dodal.

Pouze novým parkovištěm se ale sezonní dopravní potíže kolem Lešné nevyřeší. Obyvatelé Štípy už před deseti lety navrhovali, aby se hlavní vstup do zahrady přesunul i s parkovacími plochami dál od obytné zóny.

A zoo o tom skutečně uvažuje. Hlavní vstup by se mohl od křižovatky posunout do míst dnešního pavilonu pro žirafy. Ty se v budoucnu přemístí do areálu Karibuni, jenž dosud obývají jenom sloni.

„Musí to jít postupně, nejdříve musíme postavit parkoviště, pak přesunout žirafy za starého žirafince a teprve potom uvažovat o velkolepém vstupu, který by si zahrada zasloužila,“ konstatoval Horský.

Z hlavního vstupu by poté mohl být východ nebo vedlejší vstup. Podle ředitele by to nebylo příliš složité, přesunovaly by se zejména vstupní terminály a pokladny.

Příjezd do zahrady z nové dálnice

Dopravní situaci v okolí by také pomohlo, kdyby na příjezdu od kostela ze Štípy k parkovišti pod křižovatkou vznikl odbočovací pruh. Město se nyní domlouvá na termínu místního šetření se zástupci krajských silničářů i Zlínského kraje, který tady cesty vlastní.

Vedení zoo by rovněž uvítalo, kdyby se z chystané dálnice D49 z Fryštáku do Lípy postavil sjezd přímo k zahradě. Nejbližší sjezd z dálnice bude ale končit kruhovou křižovatkou na poli u Fryštáku, kam by měla být dálnice přivedena do dvou let.

Zlínský kraj aktuálně řeší, jak odsud auta pohodlně dostat k zoo. Od kruhové křižovatky má vést nová cesta ke stávající silnici k Lešné, aby se auta vyhnula centru Fryštáku. „Současně bychom rozšířili velmi úzkou cestu z Fryštáku tak, aby to byl hlavní příjezd k zoo. To je ale výhled na pět, šest či sedm let,“ podotkl náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel.

Pak by nemuselo tolik aut jezdit přes Štípu a Kostelec jako nyní. Lidé z Kroměřížska a jiných měst by přijížděli do zoologické zahrady po dálnici D55 a sjeli z ní na okraji Fryštáku.

„Je to maximálně dva kilometry od Lešné. Budeme prosazovat, aby na sjezdu byl označený i turistický cíl, že se jede na Zlín, Fryšták či Lešnou,“ řekl Doležel.

„Tam nemáme komu co znepříjemňovat, myslím si, že by to šlo,“ reagoval na tuto možnost ředitel zoo Horský.