Na Pustevny doplula Noemova archa z ledu, kolem ní vyrostlo dalších 25 soch

12:34

Když sedlo Pusteven halí mlha, vystupuje z ní obří bílý stan dost náhle a možná i trochu strašidelně. To, co ukrývá, ale návštěvníka potěší a určitě ho přiměje chvíli zůstat. Prostoru dominuje velká loď z ledu. Je to archa Noemova, proto kolem ní postávají nejrůznější zvířata.