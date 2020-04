Lázně Luhačovice dřívější otevření vítají, byť zatím budou jen pro pacienty

„Předpokládáme, že první pacienty bychom mohli přijmout na přelomu tohoto a příštího týdne,“ naznačil výkonný ředitel Lázní Luhačovice Jiří Dědek.

„Začínáme postupně. Potřebujeme nastavit vstupní filtry, měření teploty, dotazníky, hygienické předpisy,“ přiblížil.

Do největších moravských lázní, kde se léčí dospělí i děti od 1,5 roku například s dýchacími nebo onkologickými potížemi, by se na začátku příštího týdne mohla vrátit první stovka klientů.

Nově povolené zpřístupnění lázní se týká zatím pouze pacientů, kteří mají léčbu navrženou lékařem a zčásti nebo úplně hrazenou pojišťovnou. Wellness centra, hotely a další procedury zatím nesmějí využívat samoplátci. Pro ně by se služby měly otevřít od 25. května.

„Intenzivně obvoláváme klienty, kteří měli mít nástup do lázní. Návrhů na léčebnou péči tady máme dost, ale nevíme, jak budou lidé reagovat a jak k tomu přistoupí,“ upozornila Veronika Záhorská, ředitelka lázeňských hotelů Miramare v Luhačovicích a také Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves, kde se léčí lidé s kožními potížemi i nemocemi oběhové soustavy, pohybového aparátu nebo neurologickými problémy.

„Někteří nám volají po celou dobu a chtějí přijet, protože se tady cítí v bezpečí. Jiní se naopak bojí,“ doplnila.

Provozovatelé teď také narychlo zavádějí povinná opatření. Původně totiž vláda avizovala, že lázně znovu otevře až začátkem června. Rozhodnutí z minulého týdne proto provozovatele překvapilo.

Na pokoji může být jen jeden člověk

Musejí například zajistit, aby na jednom pokoji byl ubytovaný pouze jeden člověk. Pokud se jedná o léčbu dítěte, které doprovází někdo z rodiny, tato podmínka neplatí.

Totéž vyžadují nařízení také u stravování, kde musejí být zachované rozestupy a u stolu bude sedět jedna osoba s výjimkou rodinných příslušníků. Při léčebných procedurách a cvičení vláda povolila maximálně pět lidí včetně zdravotníka s dostatečnými rozestupy.

„Poté, kdy jsem napsal otevřený dopis vládě, přišla obrovská vlna solidarity, kdy lidé říkali, že lázně podpoří a že se do nich vrátí. I kdyby to splnila jen část z nich, tak nemám obavy, že by se resort zase nevzpamatoval,“ věří starosta Luhačovic Marian Ležák, který na začátku dubna upozornil vládu, že uzavření lázní se dotýká celého města.

Na rozdíl od nemocnic, kde chtějí pacienty přijímané k plánovaným operacím testovat na přítomnost koronaviru, pro lázně tato povinnost neplatí. Klienty ale pracovníci i po telefonu upozorňují, že jim na příjmu budou měřit teplotu a v dotazníku se ptát, zda nepřišli do styku s nakaženým člověkem a podobně.

Také bude nadále platit povinnost nosit roušku, používat dezinfekci, zaměstnanci budou sebe i návštěvníky chránit pomocí štítů nebo jiných pomůcek.

V Kostelci začnou později

Lázeňský hotel ve Zlíně-Kostelci, kde léčí například bolesti zad, kloubů nebo atopický ekzém, chce první klienty přijmout od 25. května. Ve stejnou dobu plánují otevřít také oblíbené venkovní vyhřívané koupaliště.

„Současná nařízení vlády jsou natolik nevyjasněná a pro nás komplikovaná, že lázně dříve otevírat nebudeme,“ upozornil dlouholetý obchodní ředitel Jiří Fadler.

„S klienty komunikujeme už od začátku opatření, ale situace se stále mění, a my ani nevíme, jestli bude platit, že ve druhé polovině května budeme moci otevřít restauraci a koupaliště, nebo za jakých podmínek bude pobyt vůbec možný,“ doplnil.

Všechna lázeňská zařízení počítají s tím, že letošní sezona přinese ztráty. Jak budou velké, zatím neodhadnou. Například velikonoční pobyty a následné státní svátky v květnu ale bývají nejvíce vytíženým obdobím.

Lázně v Luhačovicích se vyprázdnily na začátku dubna, podobně jako sirnaté lázně v Ostrožské Nové Vsi. V polovině března vláda kvůli koronavirové epidemii uzavřela restaurace, což se dotklo i hotelů a ubytovacích kapacit lázní.

O tři dny později omezila volný pohyb osob a zakázala přijímat v lázních nové pacienty, což pro tato zařízení znamenalo faktické ukončení provozu.