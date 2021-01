Luhačovické lázně nabízejí pomoc lidem, které po covidu trápí dýchání

Když dostala zprávu z hygieny, že její test na koronavirus je pozitivní, věděla jedenačtyřicetiletá Michaela přesně, kde se nakazila. Pracuje jako zdravotnice a několik kolegů ji o pár dnů předešlo.

„Už když lehl první z nich, začala jsem i doma nosit roušku, rukavice a všechno jsem dezinfikovala. Stejně to nestačilo,“ povzdechla si žena, která doma pečuje o rodiče, jimž je přes 80 let. Obava o ně ji trápila nejvíc. „Tatínkovi denně píchám léky, chystám jim dietní jídlo. V tom mě nemá kdo zastoupit.“

Dnes je to víc než dva měsíce, přesto u Michaely přetrvávají zdravotní problémy. Lidem v tomto stavu je určená lázeňská léčba, kterou nově nabídly Lázně Luhačovice. Spočívá v doléčení a rehabilitaci.

Postcovidový syndrom totiž zahrnuje velmi různé zdravotní potíže, s nimiž se lidé po vyléčení mohou potýkat. Ti, kteří měli těžký průběh nemoci, si obvykle stěžují na dechovou nedostatečnost.

„Mnohdy se ale obtíže objevují i u těch, kteří měli nekomplikovaný průběh vlastní nemoci. Přetrvávat může únava, svalová slabost, úzkost, bolesti hlavy a svalového aparátu,“ upozornil generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha.

Protože se v Luhačovicích specializují na léčbu dýchacího ústrojí a pohybového aparátu, mohou pacientům nabídnout inhalace přírodní minerální vodou, dechové rehabilitace, masáže, vybrané vodoléčebné procedury nebo pitnou terapii.

„Je to rozumný návrh, někteří pacienti se s tím potýkají i měsíce,“ mínil zlínský lékař a předseda krajského Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas.

Možnost i pro samoplátce

Péči hradí zdravotní pojišťovny, předepsat ji může praktický lékař nebo pediatr na doporučení pneumologa nebo i přímo odborný lékař. Délka pobytu u dospělých je tři až čtyři týdny, u dětí vždy 28 dnů.

I malé pacienty, přestože samotná nemoc je u nich obvykle bez komplikací, může syndrom postihovat. V Luhačovicích nedávno léčili dítě, u něhož po covidu-19 přetrvával kašel. Péči nabízejí dětem od 18 měsíců.

Možnost je však otevřená také samoplátcům. „Pro každého pacienta zvlášť sestavujeme individuální léčebný program,“ popsal hlavní lékař Lázní Luhačovice Jiří Hnátek. „Dochází u nich ke zmírnění dechových potíží, kašle, zlepšení kondice a v neposlední řadě i psychiky.“

S psychickými potížemi se potýká řada pacientů bez ohledu na to, zda měli silné, či slabé klinické příznaky. „Jde o depresivní nálady u lidí, kteří je před onemocněním neměli,“ vysvětlil Nečas.

Ačkoli na vědecké výzkumy je brzy, lékaři to v ordinacích vidí často. Také Michaela dostala od své lékařky recept na antidepresiva. Původně si myslela, že se v ní jen nahromadil strach o rodiče a únava z toho, že ani doma neodkládala roušku.

„Ale nelepšilo se to a já jsem se dostávala do stavů, kdy jsem nemohla dýchat, v noci jsem nespala a bušilo mi srdce,“ popsala žena.

Když k tomu přičetla stálou únavu, zjistila, že stěží zvládá své zaměstnání a víc už nic.

„Virus nepochybně ovlivňuje chuťové a čichové centrum a je tedy logické, že v mozku působí. Jen ještě přesně nevíme jak,“ upozornil Nečas.

Tržby se propadly o 360 milionů korun

Lázně Luhačovice jsou společně s Lázněmi Jáchymov součástí největší lázeňské skupiny v zemi. I jejich sesterské město umožňuje léčbu postcovidového syndromu. Společně zaměstnávají zhruba 1200 pracovníků, aktuálně však mají v provozu necelou pětinu své kapacity.

Tržby skupiny za loňský rok se kvůli covidovým opatřením propadly zhruba o 360 milionů korun, tedy přibližně o třetinu oproti předchozím letům.

„Ekonomické dopady podzimní vlny pandemie neseme už téměř bez pomoci státu,“ upozornil Bláha.

Jako skupina totiž narazili na takzvaný dočasný rámec veřejné podpory. Kdyby však lázně figurovaly odděleně, dosáhly by na mnohem vyšší podporu.

„Tento přístup nás trestá za jindy ceněnou a žádanou vlastnickou transparentnost,“ tvrdí Bláha.

Přestože skupina čerpá program Antivirus B určený na náhrady vyplacené zaměstnancům, muselo ji v průběhu roku opustit zhruba 200 pracovníků. Většina v Jáchymově, kde byl provoz více závislý na zahraniční klientele.

Během jarní vlny pandemie kryl tento program skupině 15 procent a během podzimní šest procent veškerých osobních nákladů. Ty za normálních okolností činí měsíčně více než 40 milionů korun.

Ekonomické ztráty se projeví také v plánovaných investicích. V Luhačovicích musí odložit rekonstrukci hotelu Morava, která byla naplánovaná na letošní rok.

A během nejbližších dnů rozhodnou o osudu Slunečních a říčních lázní. Rekonstrukce souboru staveb slovenského architekta Dušana Jurkoviče, které tvoří bránu do lázeňského areálu, se připravuje několik let. V současné době je vysoutěžený dodavatel i zajištěná dotace. Ta by pokryla 60 procent nákladů.