Kunovické rodinné stříbro se vrací do českých rukou, musí hledat nové trhy

Novým majitelem Aircraft Industries se stala skupina Omnipol, která se s ruským vlastníkem dohodla na odkoupení sta procent akcií.

„Za nás je to velmi dobrá zpráva,“ reagoval za odbory předák Josef Mikula. „Uvidíme, jak se nový majitel zachová k zaměstnancům, protože budeme domlouvat novou kolektivní smlouvu, ale každopádně je výborné, že jde o českou firmu. Poslední týdny byly hodně nejisté. Přitom naše letadlo nemá ve světě konkurenci a byla by velká škoda, kdyby to skončilo.“

Spokojené je i vedení společnosti. „Nově uzavřenou dohodu velmi vítáme,“ uvedla ředitelka Ilona Plšková.

„V současné situaci nepochybně pomůže zajistit naší společnosti a hlavně našim zaměstnancům spolehlivé a bezpečné prostředí pro pokračování v další práci,“ dodala.

Válka na Ukrajině kvůli ruskému vlastníkovi táhla kunovickou firmu ke dnu. Výrobce letadel dosud vlastnila společnost Ostov, jež je spojovaná se jménem ruského oligarchy Iskandera Machmudova.

Primární trh, na který firma dodávala své letouny L 410 a nový typ L 410 NG, byl také ruský. Tyto dodávky ale kvůli konfliktu na Ukrajině a sankcím uvaleným na Rusko na konci března skončily a další osud největšího výrobce dopravních civilních letounů v Česku byl značně nejistý.

„Zatímco výroba pokračuje beze změn, vyvážet nemůžeme,“ konstatovala před pár týdny marketingová šéfka firmy Denisa Zapletalová. „Ruský vlastník, na rozdíl od těch předešlých, rozvíjel naši výrobu včetně nejmodernějšího nového letadla. Investoval. To bylo určitě dobře. Možná byl ale chybou ruský trh,“ poznamenal Mikula.

Teď se kunovický výrobce stává součástí českého holdingu Omnipol, který se zaměřuje na letecký a kosmický průmysl. Nedávno například koupil podíl ve společnosti AERO Vodochody Aerospace, výrobce letounů L-39NG. Také je vlastníkem společnosti Mesit v Uherském Hradišti. S Aircraft Industries spolupracuje Omnipol dlouhodobě a úzký kontakt navázaly firmy loni v listopadu dohodou o strategické spolupráci na zahraničních trzích.

Letecká výroba je v regionu zásadní

„Aircraft Industries je uznávaným výrobcem letounů již od roku 1936, proto v současné krizové situaci bylo pro nás samozřejmostí udělat maximum pro záchranu českého finálního leteckého výrobce,“ zdůvodnil nákup firmy Jiří Podpěra, prezident společnosti Omnipol. „Tradičních českých výrobních společností není na trhu mnoho, proto je naší povinností jejich výrobu zachovat a dále rozvíjet.“

Kunovická továrna dosud vyrobila a prodala přes 1 200 kusů dvoumotorových turboletů L 410. V roce 2020 získala z prodeje patnácti letounů bezmála 2,282 miliardy korun a její zisk tehdy přesáhl 271 milionů korun.

Letecká výroba je pro uherskohradišťský region stěžejní. Kromě toho, že na výrobu Aircraft Industries je navázaná řada místních firem, další tisíce lidí mají zaměstnání u jiných leteckých výrobců. Přímo v Kunovicích jde například o firmy 5M a Evektor. Obě se však orientují směrem na západ a krizi spojené s válkou na Ukrajině zatím čelí bez problémů.

„Přišli jsme sice o dodávky komponentů do jednoho ze závodů výrobce letadel Antonov na Ukrajině, ale chod naší firmy to nijak zásadně neovlivní,“ tvrdí zástupce obchodního oddělení 5M Tomáš Turek.

Bez potíží funguje rovněž Evektor. Šéfka jeho marketingu Ivana Geistová potvrdila, že společnost v současnosti nemá žádné obchodní vazby na Ukrajinu ani Rusko a nedostatkem komponentů ani náhradních dílů netrpí.