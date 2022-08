Kulturní centrum v Rožnově má za půl roku jen základy, bobtná cena i termíny

Na staveništi to vázne už od 10. června, kdy jej opustili pracovníci zlínské stavební společnosti Navláčil. Dodnes je nahradili pouze dělníci subdodavatele, a to jen proto, aby připravili rozvody inženýrských sítí. Rožnovská radnice tvrdí, že se staví, na místě je však spíše klid.

„Práce na základových konstrukcích sice pokračují, ale neustálé otálení s řešením problémů bude mít dopad na konečný termín realizace,“ uvedla marketingová šéfka stavební společnosti Petra Navláčilová.

Firma město upozornila na několik vad projektu. „Stále čekáme na vyjádření města k nedostatkům v projektové dokumentaci, které jsme předložili už téměř před třemi měsíci. Tyto nedostatky jsou z našeho pohledu významné a brání v další přípravě stavby,“ řekla Navláčilová s tím, že bez vyřešení nelze připravit dílenskou dokumentaci pro jednotlivé části stavby.

Podle rožnovského starosty Jiřího Pavlicy (ANO) se sice společná řeč se stavbaři nakonec našla, ale objevila se jejich další podmínka. Zatímco v červnu firma požádala o změnu jednoho z dodavatelů dřevěného obložení, což radnice odmítla, v minulých dnech oslovila vedení města se žádostí o navýšení ceny za hlavní stavbu o 37 milionů korun.

Zde je důvodem prudké zdražení stavebnin vlivem války na Ukrajině a inflace. „Podle zákona o veřejných zakázkách má zhotovitel možnost zažádat o zvýšení ceny v maximální výši patnácti procent z celkové ceny, a toho také využil,“ vysvětlil Pavlica. Žádost musí být opodstatněná, doložená konkrétním naceněním položek a podléhá schválení zastupitelstva. „Výsledek jednání zastupitelů nechci předjímat,“ poznamenal Pavlica.

Jde o další nárůst nákladů za výstavbu kulturního centra, které je největší investicí v novodobé historii Rožnova a nápad na jeho stavbu vznikl za éry starosty a současného hejtmana Radima Holiše (ANO). Původně plánované náklady měly činit 135 milionů korun, na jaře se mluvilo o 330 milionech a nyní už je to přes 425 milionů korun.

Městu by měl pomoci aspoň fakt, že nově získalo příslib dotace z ministerstva životního prostředí, jenž by se tak zvýšila z původních 50 na 120 milionů korun. Současně už radnice obdržela i dotaci ze Zlínského kraje 15 milionů korun. Kromě toho si Rožnov vzal úvěry ve výši 127 a 170 milionů korun, ale oba jsou vázané na termín kolaudace do konce příštího roku. Nad tímto termínem ale visí otazník kvůli zmíněnému zpoždění prací.

Opozice vyzvala k zastavení stavby

Kdy budou zastupitelé hlasovat o novém požadavku firmy Navláčil, zatím není jisté. Člen finančního výboru a opoziční zastupitel Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL) požádal o svolání mimořádného zasedání, ale k tomu nakonec nedojde.

„Mám informace, že v termínu řádného jednání zastupitelstva, což je úterý 13. září, se hlasovat o navýšení ceny nebude,“ uvedl Koryčanský. O pokračování stavby tak zřejmě rozhodne až nové zastupitelstvo po zářijových volbách. Ani starosta Pavlica odsunutí termínu na podzim nevylučuje. „Za předpokladu, že od stavební společnosti nedostaneme detailní zdůvodnění žádosti o navýšení včas, to tak může být,“ připustil.

Za skandální považuje prodlužování termínu obnovení prací zastupitel a bývalý místostarosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci). Tvrdí, že radnice nesmí dát firmě ani korunu navíc. „Nejedná se o vícepráce, nic navíc se nepostaví, takže společnost nemá na peníze právní nárok. Stavba se navíc rozjela už v čase války, kdy začaly jít ceny všeho prudce nahoru a firma to musela vědět,“ konstatoval Kučera.

Upozornil i na fakt, že město se stavbou už nyní astronomicky zadlužilo a v příštích letech bude muset ročně splácet úvěry částkou 30 milionů korun. „Pojďme okamžitě řešit jestli stavbu zastavit a přizvat k rozhodování i veřejnost,“ vyzval Kučera.

Jeho názor sdílí také další opoziční zastupitelka Markéta Blinková (ODS). „Pokud by mělo o pokračování stavby rozhodovat až nové vedení města, dostane se do neuvěřitelně složité situace. Navíc termín jeho prvního zasedání se dnes nedá odhadnout,“ podotkla Blinková.