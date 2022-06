Největší stavba v Rožnově se zastavila, firma už dodělá jen základy

Nyní je jisté, že firma v tomto týdnu obnoví pouze dodělávky na základových konstrukcích tak, aby další nasmlouvaná společnost mohla pokračovat v přípravě inženýrských sítí a venkovních ploch.

Důvodem je nesouhlas vedení města se žádostí stavební firmy na změnu dodavatele dřevěné rámové konstrukce a několika dalších oběma stranami neupřesněných činností. Jednání na téma jak dál budou pokračovat v zatím neupřesněném termínu, snad tento čtvrtek.

„Zhotovitel stavby i přes její trvající přerušení provede práce na základech a v mezidobí budou pokračovat oboustranná jednání,“ informoval starosta Rožnova Jiří Pavlica.

Zástupkyně marketingu stavební společnosti Petra Navláčilová potvrdila, že firma na svém požadavku na změnu subdodavatele trvá. „Na tomto našem postoji se nic nemění,“ řekla.

Navzdory už tři týdny dlouhému zdržení stále platí, že stavba by se měla dokončit nejpozději na podzim příštího roku. Pokud by se ale skluz dál prodlužoval, městu reálně hrozí nesplnění podmínek pro čerpání státní dotace ze dvou úvěrů ve výši 127 a 170 milionů korun. Problém by možná mohl nastat rovněž s čerpáním peněz z dotačního titulu od Zlínského kraje, kde si město alokovalo 15 milionů korun.

Na dotace je navázaná také oprava a přístavba knihovny za 80 milionů. Největší investice v dějinách města budila emoce už dlouho před březnovým začátkem stavby. Na konci ledna pro ni hlasovalo pouze jedenáct z dvaceti přítomných zastupitelů. Už tehdy ale platilo, že menšinovou koalicí ANO a Zdravý Rožnov avizované náklady za 120 milionů korun nebudou stačit. V čase klíčového zasedání bylo patrné, že investice přijde na více než dvojnásobek původně odhadované ceny, konkrétně na 325 milionů korun.

Ani současný odhad nemusí být konečný

Hejtman a bývalý starosta Rožnova Radim Holiš (ANO) tehdy v poznámce na zvyšování cen stavebních prací prohlásil, že „stavařina už nebude zlevňovat, a pokud město chce nové kulturní centrum, musí stavbu schválit právě nyní.“ Nakonec rozhodl jediný hlas.

Na Holišova slova o drahotě došlo už na konci února, kdy začala ruská invaze na Ukrajině a ceny vstupů šly prudce nahoru. „Z plánovaných sto dvaceti je rázem třistašedesát milionů korun,“ komentuje dnešní realitu člen finančního výboru města a zastupitel za opoziční KDU-ČSL Jaromír Koryčanský. Investici podle něj začíná prodražovat všeobecné zvyšování cen stavebního materiálu a prací.

„Troufám si tvrdit, že ani současný odhad nebude konečný, výsledná cena překročí 360 milionů a město se v neklidné době historicky zadluží,“ míní Koryčanský.

Zastupitelé minulý týden částečně šlápli na brzdu, když schválili vytvoření finanční rezervy ve výši čtrnácti milionů korun. Celou částku chtějí na obě rozjeté akce čerpat v příštím roce. Celkem čtyři miliony mají vyřešit nečekaný problém, jenž se ve druhém patře knihovny objevil při odkrývání podlah.

„Ukázalo se tam rozsáhlejší poškození dřevěných konstrukcí a rovněž poškození nosné konstrukce podlah a krovů,“ přibližuje mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková. Výsledkem bylo rozhodnutí o vybourání nosných prvků, jejich náhradě ocelovými nosníky a vzniku zcela nové podlahy. Zbývajících deset milionů je určeno pro kulturní centrum.

Dotace nemá město jisté

Peníze mají pokrýt případné vícepráce, změny v projektové dokumentaci, chystané vyhlášení veřejné zakázky na vnitřní vybavení či změny související s růstem cen materiálu. I zde ale radnice spoléhá na dotace, jež nemá jisté.

„Vícepráce ve staré budově knihovny chceme uplatnit v rámci žádosti o dotace letos v létě. Od jejího poskytovatele máme pozitivní informace. Finanční limit se zvýšil a my budeme moci získat vyšší příspěvek,“ domnívá se místostarostka Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).

„Čerpat dotace není nic špatného, ale jistotu k jejich získání město nemá,“ reagoval Koryčanský. Rožnovská opozice se domnívá, že celkové náklady mohou vzhledem ke stálému nárůstu cen dosáhnout až k hranici 400 milionů korun.