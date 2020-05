Zlínský kraj plánuje investice do nemocnic, v Kroměříži monoblok za miliardu

Všechny hlavní provozy pod jednou střechou a nově vzniklý centrální monoblok, což je trend, kterým se lékařská péče v posledních letech ubírá.

Taková je představa hejtmanství o největší investici v Kroměřížské nemocnici v historii, která přinese její zásadní proměnu. První etapa by mohla přijít na řadu v letech 2022 nebo 2023, v případě horší ekonomické situace to ale bude o něco později.

„Projekt přinese zásadní modernizaci nemocnice a výrazné zkvalitnění nemocničních provozů, tak aby odpovídaly požadavkům 21. století,“ naznačil hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který má zdravotnictví na starosti.

Dohromady se jedná o náklady za více než miliardu korun. Podobnou částku by měla stát i zamýšlená modernizace ve Vsetíně, na kterou se zpracovává urbanistická studie. Spolu s novou nemocnicí ve Zlíně-Malenovicích, kterou schválili krajští zastupitelé, tak jde o 10 miliard korun do zdravotnictví v regionu.

Řada krajských zastupitelů již dříve pochybovala o tom, že hejtmanství ekonomicky zvládne novou osmimiliardovou stavbu. Kritika vzrostla v souvislosti s dopadem koronavirové pandemie, kvůli které bude muset kraj upravit letošní rozpočet a počítat s mnohem nižšími příjmy ze státního rozpočtu. Další miliardové projekty proto nevidí jako reálné.

„Rozpočtový výhled s touto investicí do Kroměřížské nemocnice nepočítá. Na druhou stranu musíme počítat s tím, že s ohledem na pandemii budeme mít už letos propad příjmů ve výši zhruba 410 milionů korun. Úpravu rozpočtu v tomto smyslu budeme projednávat na nejbližším zastupitelstvu,“ řekl ekonomický náměstek hejtmana Jiří Sukop (ANO).

Zvládneme to, ujišťuje Čunek

Zlínský kraj má příjmy od státu zhruba 4,1 miliardy korun. Od letoška však bude mít vyšší výdaje za železniční a autobusovou dopravu. Každý rok také splácí úvěr ve výši 140 milionů korun, ze kterého zbývají ještě téměř dvě miliardy. A když si na plánovanou nemocnici v Malenovicích vezme třímiliardový úvěr, přibude další splátka.

Investiční záměr také počítá s tím, že kraj na novou nemocnici ve Zlíně našetří čtyři miliardy. Zatím má dvě. Současně bude stoupat zadluženost.

„Kraj by teď měl být rozvážný, abychom se nedostali do dluhové pasti a nespoléhali se na to, že se nedostaneme do insolvence,“ varoval na nedávném zastupitelstvu zlínský primátor Jiří Korec (ANO).

Podle Čunka si hejtmanství vše dobře propočítalo. V případě, že si vezme úvěr tři miliardy, stoupne podíl zadlužení v poměru k příjmům na 29 procent. Pokud k tomu přidá miliardu na Kroměřížskou nemocnici, zvýší se na 35 procent, a kdyby se případně započítal i úvěr pro Vsetínskou nemocnici, dostal by se kraj na 40 procent. Ministerstvo financí přitom považuje za rizikové hospodaření s podílem dluhu 60 procent.

„Necucáme si čísla z prstu, máme to z reality. Nechal jsem udělat ekonomický pohled a ukazuje se, že kraj to zvládá,“ řekl Čunek.

„Akce jsou časově rozprostřené. Jsou města, která už teď mají zadlužení přes 30 procent, my máme necelých 15. Nejsem žádný hazardér. Ale nemůžeme přestat plánovat a bát se, že covid-19 bude mít vliv deset dvacet let dopředu,“ dodal hejtman.

Zdravotní péče soustředěná na jednom místě

V Kroměříži by modernizace měla spočívat v přístavbě budovy A, ke které přibudou dvě nová křídla. Opravou má projít také budova.

„Původně jsme v budově A chtěli pouze rekonstruovat operační sály, což by přišlo na více než sto milionů korun. Ukázalo se ale, že by to byl nekoncepční krok, protože by se tím nezměnilo to zásadní, co potřebujeme, tedy logistika pacienta a návaznost ostatních medicínských procesů. Právě to nově rozšířená budova nabídne,“ sdělil ředitel nemocnice Petr Liškář.

Výsledkem bude zdravotní péče soustředěná na jednom místě. Oddělí se trasy ambulantních pacientů od hospitalizovaných, na lůžkových odděleních bude každý pokoj primárně určen pro dva pacienty. Rozšíří se gynekologicko-porodnické i novorozenecké oddělení a v plánu je vytvoření hlavní cesty v areálu s napojením na ulici Albertovu a Havlíčkovu.