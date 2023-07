Kroměříží hýbe spor opozice s koalicí o stavbu krytého bazénu a sportovní haly

Bazén pocházející z roku 1986 je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu a o jeho modernizaci se mluví řadu let. Jenže na zásadní úpravy stále nedošlo a řeší se jen nutné investice, například loni výměna hlavního čerpadla.

Letos se začíná rekonstrukcí trysek a rozvodů vody pětadvacetimetrového bazénu. Díky tomu v něm bude moci být poprvé od roku 2013 vypuštěna a napuštěna voda. Dosud to neumožňovaly zkorodované trysky.

„Mohly by popraskat a bazén by se již znovu napustit nepodařilo. Hygienické normy však voda splňuje,“ uvedl místostarosta Karel Holík (zvolený za ČSSD).

Chystá se také oprava střechy, zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří. Na střeše má stát fotovoltaická elektrárna, díky níž se sníží náklady na provoz budovy. Až později přijdou na řadu vnitřní prostory.

„Nové bude obložení bazénů, šatny, sprchy i prostory pro občerstvení. Budeme chtít, aby projektanti zahrnuli do rekonstrukce instalaci atrakcí pro děti, v objektu bychom si přáli i wellness prvky,“ řekl starosta Tomáš Opatrný (ANO).

Můžeme mít novou halu i moderní krytý bazén

Město by na práce mohlo získat dotaci ve výši 20 milionů korun z ministerstva životního prostředí, i tak ale většinu peněz zaplatí ze svého. Podle části opozice je proto neúčelné vynakládat finance na opravu sportoviště, které je v dezolátním stavu. Například Piráti navrhují využít již hotovou studii na stavbu nového bazénu a pustit se do ní.

„Na bazén chodí stovky dětí ze škol a nejen ty, ale i další návštěvníci si odnáší kožní problémy, voda je silně chlorována. Bazén je aktuálně časovaná bomba, kterou je potřeba řešit hned,“ upozornil pirátský zastupitel Vratislav Krejčíř, který byl dříve místostarostou a stavbu nového bazénu prosazuje dlouhodobě.

Kritizuje také fakt, že aktuální prioritou radnice je výstavba sportovní haly. „I když bazén vyhrál v několika městských anketách, kde hlasovali sami občané, nyní je na okraji zájmu. Město chce pokračovat v netransparentním předraženém projektu sportovní haly, která bude sloužit jen zlomku občanů, oproti modernímu bazénu,“ podotkl Krejčíř.

Vládnoucí koalice ale tvrdí, že pokud se podaří oba projekty aspoň částečně financovat z dotací, radnice může přidat svoje peníze a obě sportoviště vybudovat či zmodernizovat.

„Vadí mi, že někteří opoziční zastupitelé staví celou věc tak, že když postavíme sportovní halu, nebude bazén, anebo když se naopak postaví bazén, nebudeme mít sportovní halu. Zbytečně tak v lidech vyvolávají negativní emoce, staví proti sobě zastánce haly a bazénu,“ sdělil starosta Opatrný.

I proto město minulý týden vydalo tiskovou zprávu nazvanou Mýty a fakta o kroměřížském bazénu. Podle ní neexistuje ucelený dokument o nákladech na opravu bazénu a stavba nového by vyšla odhadem na půl miliardy korun s tím, že roční náklady na jeho provoz by vyšly na 28,5 milionu korun. Proto by se musely výrazně zvýšit rovněž tržby a vstupné.

Bývalý starosta navrhuje referendum

A v závěrečné pasáži kritizuje kroky svých předchůdců. Podle města předložil Krejčíř studii výstavby nového plaveckého bazénu až krátce po loňských komunálních volbách a údajně měla vážné nedostatky.

„(Studie) je nepoužitelná a neumožňuje v dohledné době minimálně jednoho roku zahájit výstavbu nového bazénu,“ uvedla radnice. „Jsme první vedení města, které s bazénem něco dělá. Za vedení bývalého starosty Jaroslava Němce a místostarosty Vratislava Krejčíře, který měl bazén na starost, město zcela rezignovalo na opravy. Stav krytého plaveckého bazénu kvůli tomu zdaleka nesplňuje současné standardy,“ konstatoval Opatrný.

Bývalý místostarosta si stojí za svým, podle něj se studií není problém. „Její nedostatky byly při představení vysvětleny, bazén byl koncipován tak, aby šel otočit nebo ubrat plochy, které zasahovaly do jiného pozemku,“ vysvětlil Krejčíř s tím, že tiskové zprávy města jsou podle něj napsány „tendenčně proti bazénu“ a obsahují „poloviční informace a nepravdy“.

Němec, který je teď opozičním zastupitelem za Nezávislé, pak navrhuje dokončení nové studie, předprojekční přípravy a odhadu ceny za nový bazén. S tím, že poté by v referendu obyvatelé Kroměříže rozhodli, které ze sportovišť by se mělo dělat jako první.

„Tím občané dají jasné zadání politikům. Tento postup už byl navržen minulým vedením, jen se nestihl z časových důvodů zrealizovat. Opravovat bazén je opravdu jen malováním kulis v Potěmkinově vesnici,“ poznamenal Němec.