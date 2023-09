Róna nebo Milkov. V Kroměříži chtějí oživit ulice sochami předních umělců

Podle iniciátorů návrhu umění ve veřejném prostoru v turisticky vyhlášeném městě chybí. „Dnes tu najdeme vesměs jen pár objektů socialistického realismu, které neurazí ani nenadchnou,“ upozornil Jiří Antoš, dlouholetý předseda správní rady Galerie Orlovna. „V centru města ale současné umění chybí.“

Podle něj by se na jednotlivých dílech mohli podílet špičkový čeští sochaři jako Jaroslav Róna, Stefan Milkov, Zdeněk Tománek nebo keramička Ludmila Kováříková.

V Kroměříži se nedávno konalo sympozium a vzniklo memorandum o tom, že radnice bude s veřejným prostorem dál pracovat. Vytipováno je několik lokalit, kde by se sochy mohly v budoucnu objevit.

„Počítá se s tím, že umělci si pro vybrané lokality připraví své návrhy, ty posoudí nezávislá odborná porota a doporučí je vedení města Kroměříže. Město samo rozhodne, zda a které návrhy přijme,“ upřesnil Antoš. Podle něj není vhodné konkrétně určovat, jaká díla kde budou stát.

Zastoupené by měly být objekty odkazující na historii, ale i modernější proudy. „Samozřejmě neočekáváme žádné neonové divočiny,“ upozornil Antoš.

Jedním z počinů by měl být památník Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu, který mimo jiné obnovil zámek a založil Květnou zahradu. Památník v prostoru před zámkem by měl vytvořit výtvarník Ondřej Oliva.

Podle zastupitelky Daniely Hebnarové by se ale město nemělo zakonzervovat jen v době zakladatelů, ale otevřít se také současným uměleckým trendům. „Veřejný prostor je nejcennější, co tu máme. Bylo by velmi hezké, kdyby byl přívětivý pro lidi, co tu žijí,“ zmínila.

Podle ní ale v tuto chvíli nelze dávat žádné garance, kdy by díla mohla začít vznikat. „Je to hodně o financích a radnice má v této složité době i řadu dalších priorit,“ připomněla. „Uvidíme, co nám dovolí rozpočet.“ Zároveň podotkla, že by se na financování mohli mimo radnici podílet například místní podnikatelé.

Radnice nyní bude s navrhovateli komunikovat. Sochy by ve městě mohly vznikat postupně a šlo by o dlouhodobější proces. „Socha markraběte Jošta v Brně vyšla na sedm milionů, ale jde o obrovské dílo. Myslím, že skutečně dobré, menší realizace by se daly provést do dvou milionů,“ nastínil Antoš.