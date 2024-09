Kroměřížská nemocnice zahájila modernizaci za rekordní sumu, vyjde na 1,5 miliardy

Přístavba, na kterou Zlínský kraj přispěje částkou 140 milionů korun, vznikne vedle současné magnetické rezonance. Dalších 50 milionů investuje nemocnice ze svého rozpočtu na pořízení vybavení.

„Tato severní přístavba, na kterou budou navazovat stavební etapy prakticky do všech světových stran, pro nás znamená začátek záměru směřovat akutní péči do budovy A,“ vysvětlila ředitelka nemocnice Lenka Mergenthalová.

Zároveň tím nemocnice odstartuje postupnou modernizaci areálu, která by měla dohromady stát zhruba 1,5 miliardy korun. Jednotlivé fáze a etapy by ale měly umožnit, aby nemocnice i během nich pracovala naplno a zásadně nezasahovala do provozu oddělení.

Sníží se čekací doba očních operací

Nový urgentní příjem chirurgických oborů zlepší zázemí jak pro pacienty, tak pro zdravotníky.

„Oční oddělení, jehož součástí bude i vlastní operační sál navíc umožní provádět více vyšetření i operací, a tak snížit čekací dobu pacientů u oční operativy. Současně tím pomůžeme částečně uvolnit prostor a zvýšit kapacitu pro operace i na centrálních operačních sálech,“ doplnila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

Stavební práce první přístavby jsou rozplánované na následující dva roky. V té době začne také projektování dalších etap na jihozápadě budovy chirurgických oborů.