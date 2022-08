Řidiče v Kroměříži trápí dopravní špunt u řeky Moravy, pomohl by nový most

Odpolední dopravní špička zrovna vrcholí a auta jedoucí do Kroměříže ze směru od Hulína už jen popojíždějí. Kolona k mostu přes řeku Moravu je dlouhá odhadem 800 metrů. Na chvíli ji roztrhne světelná křižovatka, na zelenou ale projedou jen jeden či dva šťastlivci, za křižovatkou se znovu stojí.

Situace se opakuje každý pracovní den. Radnice proto přišla s návrhem, jak zkapacitnit světelnou křižovatku ulic Tovačovského, Hulínská, Nádražní a Chropyňská. Na ni navazuje jediný silniční most ve směru do centra a společně tvoří dopravní špunt.

„Město se stavem křižovatky zabývalo dlouhodobě. Nechalo vypracovat dopravní studii, která navrhla dvě varianty možných úprav,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová. Cílem radnice byla snaha optimalizovat přechody pro chodce i jízdní pruhy a případně také zlepšit možnosti průjezdu cyklistů.

Jenomže narazila u Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), které je správcem silnice. „S žádnou z těchto variant nesouhlasilo,“ dodala Hebnarová.

„Možnosti města pomoci s řešením dopravní situace v lokalitách, kde se městské komunikace potkávají s krajskými, jsou velmi omezené,“ doplnil starosta města Jaroslav Němec.

Zásah do mostu je pro silničáře nepřijatelný

K variantám se městu vyjádřila také dopravní policie a přiklonila se k té, která chtěla zachovat tři jízdní pruhy na mostě, přechod pro chodce na rameni ulice Chropyňská, na Švabinského nábřeží i na mostě přes řeku Moravu. Změna měla spočívat v přemístění přechodů pro chodce v ulicích Nádražní a Hulínská.

Druhá varianta počítala s většími zásahy. Třeba s dělicím ostrůvkem mezi rameny ulic Nádražní a Hulínská. Největší změnu by představovalo zvýšení počtu jízdních pruhů na mostě na dva ve směru od Hulína. To by znamenalo zúžit chodníky na mostě a zrušit přechod pro chodce.

ŘSZK proti úpravám křižovatky nemá námitek. Ani jedno z technických řešení, které město navrhlo, ale není z jeho pohledu reálné.

„Zejména nesouhlasíme s vložením dělicího ostrůvku na větvi od Hulína, protože by došlo k vyosení jízdních pruhů ze směru od mostu do křižovatky,“ reagoval ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Odmítl také zásah do konstrukce mostu, ten se totiž v roce 2009 draze rekonstruoval. „V přípravné fázi se uvažovalo o rozšíření jízdních pruhů, ale město tehdy takovou variantu odmítlo,“ upozornil Malý. „Zasahovat nyní do izolace či měnit odvodnění mostu je nepřijatelné,“ dodal.

Najdou se peníze na nové přemostění Moravy?

Problémy s dopravou v Kroměříži částečně vyřešil dálniční obchvat, který je pro řidiče zdarma. Odvedl hlavně tranzitní dopravu. Protože však osobní doprava neustále narůstá, cesty ve městě už zase nestačí.

Na obchvat se dá najet i ze zmíněného směru od Hulína, vyhnout se tak mostu a do města se dostat z opačného konce. Jenomže kdo potřebuje do jeho spodní části, musí pak projet skrz ucpanou Kroměříž.

Ve směru od Zlína je možné využít příjezd od Kvasic, ani ten ale není kapacitně na takové úrovni, aby se dal považovat za dobrou alternativu.

Řešením by bylo vybudovat další silniční most přes řeku. „To je otázka, která se řeší řadu let, možná i desetiletí,“ poznamenala Hebnarová. „Teď připravujeme změnu územního plánu a s mostem v něm počítáme.“

O tom, kudy by vedl, ale mluvit nechce. „Ještě to neviděli zastupitelé, jsme teprve ve fázi příprav a může se to měnit,“ omluvila se.

Naznačila pouze, že variant je víc než jedna. „Město by si rozhodně další most zasloužilo, ale musíme si uvědomit také to, že jde o obrovské finanční prostředky,“ připomněla.