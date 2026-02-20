„Na popud občanů byla na osadním výboru ustanovena přípravná komise, která bude činit kroky pro možnost vyhlášení referenda, tím pádem odtržení místní části Vážany od města Kroměříže,“ prohlásil Tichal.
„Je to pro nás všechny zastupitele šokující informace,“ reagoval starosta Tomáš Opatrný (ANO) a poukázal, že město ve Vážanech v poslední době výrazně navýšilo investiční akce.
Letos například dokončilo stavbu volnočasového parku, který nahradil dosavadní hřiště vedle areálu dvora bývalé cihelny. Náklady činily čtyři miliony korun. I proto chtěl Opatrný vědět, co Vážany, kde žije kolem 1 130 lidí, k tomuto kroku vedlo.
„Spousta obyvatel se na nás obrátila s tím, že byla nespokojená s přístupem města Kroměříž k místním obyvatelům Vážan,“ vysvětlil Tichal s tím, že přípravný výbor má pět členů. Jmenovat je na zastupitelstvu nechtěl.
A důvody vzbouření obyvatel? „Jako příklad můžeme uvést územní plán, kde v rámci připomínek, které jsme uvedli a podepsalo je přes 200 lidí, nebylo vyhověno žádné. Jen jedné částečně s tím, že to neprošlo dotčeným orgánem,“ konstatoval Tichal.
Nový územní plán se v Kroměříži právě připravuje a nejzazší termín pro jeho přijetí je podle stavebního zákona 31. prosince 2028. Jde o důležitý dokument, který je klíčovým nástrojem územního plánování. Stanovuje koncepci rozvoje města a určuje, kde a za jakých podmínek lze stavět.
Přípravy referenda
Vedení kroměřížské radnice se kvůli němu sešlo s obyvateli Vážan loni v březnu. Zazníval tam například požadavek na vybudování obchvatu, který by Vážanům značně odlehčil. Radnice ale argumentovala tím, že tranzit není hlavním problémem města a hustou dopravu v Kroměříži by obchvat nevyřešil.
Pokud se chce místní část osamostatnit, musí si ustavit přípravný výbor, který pak městskému zastupitelstvu navrhne vyhlášení místního referenda a odůvodní jej.
Pokud má být referendum platné, musí se ho zúčastnit alespoň 35 procent oprávněných voličů. Pro odtržení by pak musela hlasovat nadpoloviční většina.
Aby se Vážany mohly osamostatnit už příští rok, muselo by se referendum uskutečnit do konce letošního června. V mezidobí do 1. ledna 2026 by pak o odtržení rozhodl krajský úřad. Ten posoudí více podmínek, například zda bude nová obec finančně a správně soběstačná.
„Podle mě by neměly převážit emoce, ale měl by se vzít rozum do hrsti ohledně daňových příjmů a toho, co by pak znamenalo obhospodařovat různé povinnosti. Možná i pohnutky obyvatel Vážan mohou být tváří v tvář realitě trochu jiné. Ale bude to na jejich rozhodnutí,“ dodala zastupitelka Olga Sehnalová (ČSSD a nezávislé osobnosti).