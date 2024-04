V Kroměříži uvázl muž v podzemním kontejneru, spadly mu tam klíče od domu

Na kuriózní zásah na sociální síti upozornila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

„Po příjezdu do Rumunské ulice na sídliště Zachar hasiči zjistili, že muži při vyhazování plastů do kontejneru i s odpadem spadly do nádoby klíče,“ uvedla Javoříková.

Muž klíče začal hledat rukou, poté se ale příliš nahnul a nakonec za nimi do kontejneru spadl. „Naštěstí se mu nic nestalo,“ doplnila mluvčí.

Klíče nešťastník v kontejneru našel, vzápětí ale zjistil, že už se sám nedokáže dostat ven.

Hasiče mu na pomoc přivolala kolemjdoucí žena. Jeden z hasičů za mužem vlezl dovnitř a poté mu s použitím nastavovacího žebříku pomohl vylézt ven

„Na dnešní vynášení odpadu muž bude ještě dlouho s úsměvem vzpomínat,“ doplnila Javoříková.