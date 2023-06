Po Baťově kanále se bude plout až do Kroměříže, stát dostal zelenou

Tím se také vyřešily spory s ekologickými spolky. Spolek Děti Země požadoval, aby stát na jezu postavil přechod pro ryby a upravil zaústění Širokého potoka do Moravy. První bod je podmínkou EIA, druhý naopak ne.

Ředitelství vodních cest (ŘVC) ale bude muset vyřešit zaústění dalších dvou potoků: Panenského a Novodvorského. Má také za povinnost postavit lávku přes příjezd k novému přístavišti na okraji Kroměříže a další věci.

Všechny podmínky jsou ale podle ředitele ŘVC Lubomíra Fojtů splnitelné, takže budou zapracované do projektové dokumentace. Příprava záměru tak může pokračovat.

„Nyní se přiblížila vize prodloužení souvislé splavnosti Baťova kanálu o dvanáct kilometrů až do Kroměříže, čímž vodní cesta dosáhne turisticky atraktivního cíle,“ zmínil Fojtů.

„Výrazně se tak posílí přitažlivost severní části Baťova kanálu pro rekreační plavbu a cestovní ruch. Věřím, že další povolovací řízení absolvují stavby úspěšně a v roce 2025 by mohly být zahájeny stavební práce,“ doplnil.

Plavební komora a dvě nová přístaviště

Ředitelství vodních cest bude plavební komoru řešit současně se dvěma novými přístavišti v Kroměříži. Jedno větší pro 80 lodí bude na jeho kraji ve směru na Kvasice, druhé pro šest lodí pak na Erbenově nábřeží ve městě. Stát musí rovněž založit nové lokálního biocentrum Vlčetín mezi větším přístavem a sportovním letištěm. Půjde o kompenzaci za prostor zabraný právě přístavištěm.

„Pro nás je úspěch, že máme jednoznačné rozhodnutí úřadu o tom, jak máme postupovat. Nejasnosti, s nimiž jsme se potýkali několik uplynulých let, jsou vyřešeny,“ poznamenal mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

U rybochodu Děti Země vítají rozhodnutí, že ho stát musí postavit. „ŘVC tvrdilo, že tam nejde rybochod postavit, a vymýšlelo si pro to argumenty. Teď jsme ho usvědčili z toho, že to jde. Jako státní investor by ale mělo samo hájit veřejný zájem a ochranu přírody,“ reagoval předseda spolku Miroslav Patrik.

Podle něho by měl být rybochod součástí územního řízení s tím, že o něm bude rozhodnuto společně s plavební komorou a bude postavený a zprovozněný dříve.

„Důvodem je, aby nedošlo k tomu, že se postaví plavební komora a rybochod se stane součástí další fáze, k níž dojde za několik let, nebo vůbec,“ poznamenal Patrik.

Změna územního plánu? Mohou přijít problémy

V případě Širokého potoka ŘVC tvrdilo, že v něm neteče celoročně voda, takže nemá smysl řešit jeho zaústění do Moravy, případně migraci živočichů.

„Žádné úpravy Širokého potoka nebudou,“ konstatoval Bukovský. Podle Patrika by lidé měli dát do pořádku potok, který zničili a který tam tekl ještě před vznikem Bělovského jezu. „Nevím, jestli ho zničil stát, nebo zemědělci, ale neměli bychom nad tím mávnout rukou,“ konstatoval.

ŘVC hodlá po dokončení projektu rozjet územní řízení s tím, že by příští rok získalo územní rozhodnutí a za další rok stavební povolení. Aby mohlo začít stavět, ale potřebuje ještě změnu územního plánu Kroměříže kvůli novému přístavišti, což může trvat dva roky i déle.

„Do konce příštího roku bych chtěl mít definitivní verzi nového územního plánu, aby byl nachystaný k veřejnému projednání. Dál je to složité předvídat. Někteří občané s tím mohou mít problémy,“ upozornil kroměřížský starosta Tomáš Opatrný.

Změn v územním plánu je totiž více, navíc už dříve k němu měly výhrady dotčené orgány, s nimiž se musí radnice vypořádat. Město je současně rádo, že podmínky EIA obsahují vybudování lávky pro cyklisty nad příjezdem do přístaviště.