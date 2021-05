Místo slavného obrazu kroměřížský zámek ukáže, jak restaurátoři obnovují sál

Klapot podpatků na historických parketách zní trochu nepatřičně. Reprezentačními sály kroměřížského Arcibiskupského zámku se ale ještě nějakou dobu rozléhat budou.

„Typické zámecké papuče jsme uklidili, protože je poněkud problematické je dezinfikovat. Až se vládní patření uvolní, zase je vrátíme,“ vysvětluje vedoucí provozu zámku Jaroslav Radecki.

Letošní sezona jedné z trojice památek zapsané na seznamu UNESCO bude zkrátka jiná. Důvodem nejsou jen trvající koronavirová opatření, ale také rozsáhlá rekonstrukce, která začala letos v lednu.

Návštěvníky ochudí o prohlídku obrazové galerie s Tizianovým dílem Apollo a Marsyas, jedním z nejslavnějších obrazů na území České republiky. Zároveň ale dostanou možnost pozorovat práci restaurátorů ve Sněmovním sále.

„To se naskytne jednou za sto let,“ říká s úsměvem zástupce ředitele zámku Martin Krčma.

V současné době, kdy stále platí omezení kvůli šíření koronaviru, je provoz zámku rozdělený na všední dny a víkend. Od úterý do pátku je možné koupit vstupenku jen přes online systém, kde si návštěvník také zvolí konkrétní čas. Prohlídku pak absolvuje v maximálně patnáctičlenné skupině s průvodcem.

O víkendu je v provozu pokladna. Vstupenku je možné koupit na místě a prohlídku absolvovat i individuálně. Přístupné jsou reprezentační sály.

„Věříme, že to bude pro návštěvníky výhoda. Mohou tam strávit kratší dobu, nebo se zdržet a užít si atmosféru,“ vysvětlil Radecki.

Průvodce v takovém případě nahradí podrobné popisky jednotlivých sálů. Cena vstupného je 170 korun.

Lidé mohou také vystoupat na věž zámku. Naopak druhé patro zatím zůstává uzavřené. Jakmile to dovolí protiepidemická opatření, dostanou se i do soukromých komnat. Galerie však zůstane nepřístupná zřejmě až do roku 2023. V tuto chvíli je přímo nad ní rozebraná střecha.

Rekonstrukce za čtvrt miliardy potrvá dva roky

Další zásadní změnou je zavřená hlavní brána. Zatímco dosud návštěvníci vcházeli do zámku z Velkého náměstí a procházeli nádvořím, nově musí přes Podzámeckou zahradu.

„A procházejí salou terrenou, takže ta je teď součástí okruhů,“ podotkl Krčma.

Nádvoří dočasně uzavřeli kvůli stavebnímu ruchu. Návštěvníci v sálech jím ale rušení nebudou. „Uzavřeli jsme okenice, protože za okny je lešení,“ ukazuje Krčma.

Návštěvník ale vidí jen dřevěné obložení stěn, protože okenice na něj navazují a splývají s ním.

Rekonstrukce za zhruba čtvrt miliardy korun má trvat dva roky. Nová už je část střechy. Velký zásah čeká i Sněmovní sál. Restaurovat se v něm budou okna a zlacené části. Tedy prakticky celý sál. Při průzkumu se také ukázalo, že pod současnou výmalbou je lesklá vrstva připomínající mramor.

„Při představě, že by se všechna světla z lustrů odrážela ještě na stěnách, se tají dech,“ řekl Krčma. „Ještě ale nevíme, zda bude možné současnou vrstvu odstranit a nechat tu původní,“ poznamenal.