Frekventovaná křižovatka u nadjezdu v Otrokovicích má být bezpečnější

Srážky aut přitom mívaly jednu společnou příčinu. Řidič například odbočoval ve směru od Tlumačova doleva na přivaděč k dálnici, a když nedával pozor, srazil se s autem v protějším směru. Oba měli přitom zelenou.

Radnice nyní zařídila zkušební změnu režimu na semaforech alespoň v tomto směru, aby se kolize minimalizovaly. Takže v případě jízdy od Tlumačova a odbočování směrem k dálnici mají dnes auta v protisměru červenou. Právě tady se totiž stávalo nejvíce dopravních nehod.

„Auta už se nepotkají v křižovatce v protisměru a od té doby tam snad nebyla žádná nehoda. Myslím si, že se to celkem osvědčilo,“ řekla starostka Hana Večerková.

Současně ale stávající situace, kdy musejí auta v jednom směru čekat, provoz na silnici brzdí. „Pokud se takové opatření udělá, před křižovatkou jsou větší kolony, protože se přeruší plynulost dopravy,“ upozornila Večerková.

Stejně to ale nefunguje v ostatních směrech, protože ty podle města nejsou tak kolizní. Takže když řidič odbočuje z dálničního přivaděče do centra, musí čekat, až projedou auta z protisměru, jež mají zelenou. Na semaforech jsou ale doplněné vyklizovací šipky.

Bezpečná cesta i pro cyklisty

Otrokovice stále usilují o zásadnější úpravu frekventované křižovatky. Když si před časem přichystaly projekt, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se jako vlastníkovi cesty nelíbilo, že město chce v křižovatce vyčlenit pásy pro cyklisty. Vzhledem k tomu, že jde o silnici první třídy, to považovalo za nebezpečné. Radnice proto projekt upravila, aby k němu silničáři výhrady neměli.

„Cyklista by při vjezdu do křižovatky pokračoval v jízdě jako běžný účastník silničního provozu, buď by jel po silnici, nebo po chodníku. Neměl by ale vymezený jízdní pruh. To byl předmět sporu,“ podotkl vedoucí odboru rozvoje města otrokovické radnice Erik Štábl.

Cyklista by se měl přes křižovatku dostat bezpečně, protože kromě přechodů pro chodce v ní budou i přejezdy pro lidi na kolech.

Město také chtělo křižovatku snížit, aby řidiči měli větší přehled a byla bezpečnější. Nakonec se po dohodě s jejím vlastníkem pouze o pár desítek centimetrů zbrousí.

„Úpravy, které navrhovali jejich projektanti, nám nepřišly natolik smysluplné, abychom vynakládali desítky milionů korun ze státních peněz,“ poznamenal šéf zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.

Dojde na výměnu povrchu křižovatky a také semaforů, které jsou na pokraji životnosti. „Nebudeme dělat zásadní změny, ale doprava pak bude plynulejší a bezpečnější,“ zdůraznila Večerková.

Práce mohou začít za dva roky

ŘSD nyní čeká na dodání projektové dokumentace, do níž budou zapracovány jeho připomínky. „Až na základě jejího prostudování, pokud nebudou nutné další úpravy dokumentace, projekt odsouhlasíme,“ sdělila mluvčí zlínské pobočky silničářů Lucie Trubelíková.

Pokud bude vyjádření kladné a příprava půjde dobře, příští rok na jaře by bylo vydané stavební povolení. V roce 2025 by se práce mohly rozjet. Šlo by o společnou investici Otrokovic a silničářů.

Křižovatka u nadjezdu a sjezdu na dálnici D55 je jednou z nejfrekventovanějších v Otrokovicích. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Ani to však nemusí být definitivní změna. Nakonec by se na křižovatce přece jen mohly pásy pro cyklisty objevit. Uvažuje se totiž o tom, že by tato silnice první třídy přešla ze státu na Zlínský kraj a stala by se cestou druhé třídy. Podle radnice Otrokovic by tím odpadla překážka, která původnímu záměru města bránila.

„Projekt počítá s tím, že se tam v budoucnu ochranné pruhy pro cyklisty doplní. Teď to vlastník nechce a přes jeho nesouhlas tam nemůžeme jako město něco umísťovat,“ popsal Štábl.

Otrokovice hodlaly původně křižovatku přestavět na kruhový objezd. Jenže studie ukázala, že by se tím dopravní situace spíše zhoršila. Stačilo by, aby se na něj dostal kamion, a doprava by se příliš zbrzdila. Proto se muselo hledat jiné řešení.