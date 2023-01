Ve Zlíně přestaví frekventovanou křižovatku, řidiče čekají kolony

„Je podepsaná smlouva se zhotovitelem, máme peníze, čekáme na počasí,“ potvrdil náměstek primátora Michal Čížek, který má v kompetenci dopravu.

Křižovatka ulic Mostní a Březnická patří k nejproblematičtějším ve městě. V dopravních špičkách se nedá snadno odbočit z Mostní ulice na Březnickou, jež slouží jako jeden z hlavních příjezdů do Zlína. Řidiči musejí delší dobu čekat.

„Když se vracívám autem z práce, tak se jí raději vyhýbám. Je dobře, že se změní,“ podotkl zlínský řidič Petr Foltýn. „Mělo to být už dávno. Jenom doufám, že pak bude situace výrazně lepší, než je dnes.“

Místo současné křižovatky vznikne nová se semafory. Posune se trochu výš po svahu, přibližně na úroveň dnešní odbočky k Hotelu Zlín. Park u budovy univerzity se o něco zvětší a Mostní ulice se před křižovatkou narovná. Po obou stranách na ní vzniknou zastávky se zálivy pro trolejbusy.

„Bude zrušena nynější nástupní zastávka v prostoru točny MHD pod sportovní halou,“ upřesnil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer. „Vybuduje se nová společná stezka pro cyklisty a chodce, nové chodníky a současné chodníky budou zrekonstruovány.“

Nová podoba by měla být vlídnější nejen pro motoristy, ale také pro chodce, cyklisty a městskou hromadnou dopravu. Semafory na křižovatce mají být navíc koordinované s nedalekou hlavní silnicí I/49 a upřednostní směr, který bude v daný okamžik vytíženější.

Řidiče čekají kolony a zdržení

Než se tak stane, budou však řidiči muset počítat s dopravními komplikacemi, které jim znepříjemní život. „S nějakými omezení dopravy počítám nejdříve ve třetím čtvrtém měsíci,“ naznačil Čížek. Jde o klíčový dopravní uzel, který se nemůže úplně uzavřít. „Bude se jím dát projet, ale s omezeními,“ zmínil.

Řidiči tudy budou muset nějakou dobu projíždět pouze po jednom jízdním pruhu, a to kyvadlově v obou směrech. Takové omezení způsobí komplikace. Proto by bylo výhodnější, pokud by se místu raději vyhnuli.

Když silničáři předminulý rok opravovali Březnickou ulici, mohli řidiči z rondelu ve čtvrti U Majáku odbočit ke Kudlovu a odtud se dostat do centra. Mohli zvolit také objízdnou trasu přes Salaš do Malenovic. Případně přes Otrokovice.

„Každá oprava komunikace s sebou nese větší či menší komplikace v dopravě. Proto je nutné, aby s tím řidiči počítali, obrnili se trpělivostí, a pokud je to možné, místu se vyhnuli,“ vzkázala už dříve zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Opravy z části zaplatí Zlínský kraj

Stavební práce vyjdou na zhruba 130 milionů korun. Rekonstrukce patří mezi strategické stavby a její financování je promítnuto do střednědobého finančního plánu radnice. Přibližně 20 milionů korun do opravy vloží Zlínský kraj, protože Březnická ulice je jeho majetkem. Přilehlé parkoviště u křižovatky pod současnou točnou městské hromadné dopravy se mírně upraví, ale jenom dočasně.

Celé území se na základě výsledků architektonické soutěže změní v novou městskou čtvrť. Podle vítězného návrhu bude prostor zastavěný několika domy, z nichž spodní dva budou určeny zejména kancelářím, střední tři řady po dvou objektech budou sloužit hlavně bydlení a v horní části by mohla vzniknout menší sportovní hala a muzeum veteránů.

Město loni přestavělo například křižovatku na hlavním výjezdu ze Zlína na Vršavě, kde vznikl dočasný rondel.

„Chtěli jsme zvýšit bezpečnost dopravy v této vytížené dopravní tepně, po které v průměru projede přes 2 300 vozidel za hodinu,“ okomentoval investici za 3,5 milionu korun Čížek.

Předloni podobným způsobem, ale za přibližně 30 milionů korun, město upravilo křižovatku ve Vodní ulici, z níž se odbočuje k vlakovému a autobusovému nádraží. Dříve zde byla klasická křižovatka bez semaforů. Obě křižovatky se měnily proto, aby na nich byl plynulejší provoz.