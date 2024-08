Kampaň před zářijovými krajskými volbami začíná. Tématem bude zdravotnictví

Hnutí ANO na začátku srpna rozjelo kampaň, která bude sílit s blížícími se volbami, jež se uskuteční 20. a 21. září. Nebudou chybět letáky, brožury, reklamy na trolejbusech i propagace na sociálních sítích.

„V závěrečných čtrnácti dnech objedeme i velká města v kraji, budeme mít klasické mítinky i setkání v knihovnách,“ plánuje Holiš. „Objevíme se na nejvíce navštěvovaných místech. Jsme skupina, která chce mluvit s lidmi.“

Podobnou kampaň chystají i další strany, jejich lídři se shodují na tom, že bez mítinků a sociálních sítí nelze voliče oslovit.

„Nicméně letos budeme méně obtěžovat lidi na náměstích,“ nastínil lidovec Jiří Čunek, senátor, starosta Vsetína a lídr společné kandidátky KDU-ČSL a hnutí Zlín 21. „Někdy jsme jezdívali šňůry po téměř všech vesnicích. O prázdninách se ale mítinky nedělají a v září jsou volby hodně brzy.“

Volby obyčejně bývaly v říjnu, dříve i v listopadu. Letošní termín je nezvykle brzký. „Uvidíme, co to udělá. Všechny strany jsou na tom ale stejně,“ uvažuje lídr ODS Tomáš Goláň, který je i senátorem. „Bez kontaktu se kampaň dělat nedá, proto se na ni zaměříme. Chceme znát názory lidí a oni by měli znát ty naše,“ nastínil.

„Pojedeme kampaň na všech frontách,“ hlásila náměstkyně hejtmana a jednička Pirátů Hana Ančincová. „Nebudeme do ní ale dávat extrémně moc peněz, protože jsme čtyři roky ve vedení kraje a lidé vidí naši práci,“ míní.

Patnáct stran a koalic

Většinu stran bude kampaň stát dva až tři miliony korun. Poslední krajské volby vyhrálo ANO a vytvořilo koalici s Piráty, ODS a sociální demokracií. Její jedničkou je opět náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová.

Opoziční SPD povede někdejší náměstek hejtmana Lubomír Nečas, který dříve působil ve Straně práv občanů Zemanovci.

Lídrem hnutí STAN, jež vytvořilo kandidátku s TOP 09 a ZVUKem 12, je jeho krajský předseda a starosta Slavičína Tomáš Chmela. Volební slogan má Půjde to!. „Chceme dělat pěší výlety po místech, která zůstávají nepovšimnuta,“ předestřel Chmela.

Do voleb jde dohromady patnáct stran a koalic. Soukromníci, Svobodní a NEZÁVISLÍ kandidují společně jako Nezávislý hlas pro Zlínský kraj. Jedničkou je zastupitel Michal Dvouletý. Trikolóru vede David Nepimach. Kandidátku sestavila i koalice Stačilo!, jež uspěla v posledních evropských volbách. Naopak v kraji nebude kandidovat Přísaha.

Jedním z témat bude vylidňování kraje

Před čtyřmi lety byl největším předvolebním tématem projekt tehdejšího hejtmana Čunka, který chtěl postavit novou nemocnici ve zlínských Malenovicích. Když nevyhrál, koalice v čele s ANO projekt zastavila s tím, že bude opravovat stávající špitál.

Letos půjde o mix témat, hlavními jsou vylidňování kraje a v obecnější rovině opět zdravotnictví. „Jedno z hlavních témat je připravit kraj na demografický vývoj. Musíme zabezpečit, aby mohl fungovat po roce 2030, kdy začnou silné ročníky 70. let odcházet do důchodu. S tím jde do voleb většina stran,“ naznačil Holiš.

„Musíme zajistit zdravotní a sociální péči i pracovní příležitosti s vysokou přidanou hodnotou pro mladé lidi,“ podotkla Ančincová.

Sehnalová chce dokončit investice v krajských nemocnicích. Ve Zlíně se má postavit za 1,5 miliardy korun nový gynekologicko-porodnický pavilon. „Stálým úkolem je hledání zdravotnického personálu a musíme pokračovat ve vzdělávání, tedy v tom, abychom otevírali nové odbornosti,“ upřesnila Sehnalová.

Oprášit projekt nové nemocnice?

Čunek se si ale myslí, že vedení kraje jeho rozvoj nezvládá. „Kraj s tím nic nedělá. Jen rozdává peníze v důvěře, že někdo jiný za něho něco udělá. Je to bezradnost,“ nepochybuje. „Přitom se náš kraj propadá mezi ostatními, nejen ekonomicky, ale i významem.“

Podle něho je na zvážení, zda neoprášit projekt nové nemocnice v Malenovicích. K tomu by ale Čunek musel volby vyhrát.

„Vidím, že to ve zdravotnictví nefunguje dobře, pokud jde o investice,“ souhlasí Nečas. Podle kritiků jsou návrhy na opravu stávající nemocnice drahé, komplikované a na příliš dlouhou dobu.

Chmela si myslí, že by nebylo rozumné projekt nové nemocnice rozbíhat a vhodnější by bylo dokončit úpravy stávajícího areálu. „Lidi zajímají i jiná zdravotnická témata, scházejí praktičtí lékaři i zubaři,“ řekl Chmela. To podle Sehnalové kraj už řeší.

Podle Dvouletého musí kraj posílit péči o potřebné, zmiňuje i vzdělávání a podmínky pro mladé lidi. Trikolóra se chce zaměřit i na bytovou problematiku a bezpečnost, i když na prvním místě má zdravotnictví.