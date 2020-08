Poslanci kandidátku ANO povinně až uzavírají, zato Gazdík opět povede STAN

Poslankyně Margita Balaštíková byla před čtyřmi lety lídryní ANO pro krajské volby a po nich se stala radní. Letos ale na kandidátce figuruje až na 43. místě.

„Chci si trochu odpočinout a dělat naplno práci ve Sněmovně,“ říká Balaštíková. Změnit by to mohlo jen to, kdyby dostala více přednostních hlasů. „Pokud by mě lidé vykroužkovali, tak bych pokračovala,“ naznačila.

Voliči v krajských volbách mohou dát čtyři přednostní hlasy. Pro posun vpřed musí kandidát získat přes pět procent hlasů, jež celkově strana dostala.

Výrazný skok se povedl v roce 2012 někdejšímu předsedovi JZD Slušovice Františku Čubovi, který se z posledního místa kandidátky Strany práv občanů Zemanovci dostal díky kroužkování až na první.

V minulých volbách zase suverénně nejvíce přednostních hlasů v rámci ČSSD získal tehdejší hejtman Stanislav Mišák, který kandidoval až z deváté pozice.

Politolog: Je to alibi

Na posledním 45. místě letošní kandidátky ANO je předseda Poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí Radek Vondráček. Pravidlo, aby se poslanci objevili až na konci, podle něj vzešlo od celorepublikového předsednictva ANO před letními prázdninami.

„Usnesením předsednictva jsme tlačili na to, že není žádoucí, aby se kumulovaly funkce. A jestli má na krajské kandidátce poslanec být, tak až na jejím konci,“ podotkl Vondráček.

V některých jiných regionech jsou ale poslanci ANO v popředí krajských kandidátek. Podle Vondráčka však mohlo předsednictvo udělit výjimku, když například poslanec v případě zvolení na kraj nepůjde do dalších parlamentních voleb.

Vondráček podle svých slov v krajských volbách kandidovat nechtěl, souhlasil jen pod podmínkou, že bude poslední.

Předposlední je krajský šéf hnutí a poslanec Pavel Pustějovský a na 42. místě je další poslanec Marek Novák.

„Ani jeden z nás neusiluje o to, aby se dostal do krajského zastupitelstva nebo do rady. Figurujeme na kandidátce, protože ji chceme podpořit,“ sdělil Novák. Podle něho přišlo usnesení předsednictva hnutí až ve chvíli, kdy byla zlínská kandidátka hotová.

Podle zlínského politologa Karla Kouby z Univerzity Hradec Králové se tak ANO vyhne výtkám směřujícím k tomu, že by jeho lidé stáli o funkce.

„Je to ale takové alibi. Politici můžou říkat, že nechtějí kumulovat funkce, a kdyby se do krajského zastupitelstva náhodou dostali, tak budou říkat, že je to díky voličům, kteří je vykroužkovali,“ uvedl Kouba.

U ANO je podle něho v krajských volbách ještě důležitější než u jiných stran efekt celonárodní politiky. „Voliči hnutí dají hlas bez ohledu na to, zda jeho lidé pro kraj něco reálného udělali,“ řekl.

Gazdík: Pro školství v kraji je kumulace funkcí dobrá

Jiné strany ve Zlínském kraji se chovají odlišně. Například hnutí STAN zařadilo poslance a krajského radního Petra Gazdíka opět na pozici jedničky.

„Je to věc každé strany, jakou si zvolí taktiku. U hnutí ANO jde spíše o značku než o jeho kandidáty. ANO má na kandidátce pár starostů, ale pak je tam značná část lidí, kteří nejsou veřejně známí,“ poznamenal Gazdík.

Ten byl původně neuvolněným radním, ale během volebního období se stal uvolněným. Podle svých slov mimo jiné proto, aby se na něho vztahovalo pojištění za rozhodnutí, jež jako člen krajské rady vykoná. Říká však, že pobírá jen 40 procent platu.

„Kumulace funkcí je dobrá pro situaci ve školství ve Zlínském kraji,“ dodal Gazdík.

Šanci na zvolení má i poslanec za SPD Jaroslav Dvořák, který je dvojkou kandidátky okamurovců, na desátém místě je Jaroslav Holík.

„Když dáte na kandidátku někoho známého, šance na úspěch se zvýší. Nebyla to ale priorita,“ řekl krajský šéf SPD Radek Henner s tím, že strana dopředu neřešila souběh funkcí.

ČSSD zařadila na 7. místo poslankyni Alenu Gajdůškovou a na 45. místo ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která je z Uherského Hradiště.

Poslance nasadila také ODS, konkrétně starostu Uherského Hradiště Stanislava Blahu, který je na 9. pozici. KDU-ČSL má na 12. místě Ondřeje Benešíka. Za Piráty jde poslanec František Elfmark na 45. pozici.

Pokud jde o senátory, lidovci je mají na prvním (hejtman Jiří Čunek), devátém (Šárka Jelínková) a posledním místě (Patrik Kunčar).

A co by se podle Kouby mohlo hypoteticky stát, kdyby Čunek, jenž v minulých krajských volbách získal nejvíce preferenčních hlasů, byl na kandidátce KDU-ČSL poslední?

„Lidovci by si tím uškodili, protože by se připravili o možnost říct, že mají výrazného lídra, jehož možná krajské ANO nemá,“ uvažuje politolog.

„Zdá se mi, že když je někdo lídrem, měl by být vpředu a dát to najevo. Všechno ostatní je svým způsobem hra,“ doplnil Čunek.