Krajské volby budou referendem o nové zlínské nemocnici, strany mají lídry

„Je dobře, že volby budou mít jednoznačné téma. Nemocnice v nich bude rezonovat. Takhle mají vypadat správné volby, mají být o tématech, ne o hloupostech,“ prohlásil Jiří Čunek .

KDU-ČSL ho před pár dny zvolila lídrem kandidátky do říjnových voleb, ve kterých bude obhajovat suverénní vítězství z roku 2016.

Zda se mu to podaří, bude záležet na tom, jak se veřejnost postaví k projektu nové nemocnice, jenž by měla za minimálně osm miliard korun vyrůst ve Zlíně-Malenovicích. Záměr opakovaně těsnou většinou schválili zastupitelé, řada z nich však k němu má stále výhrady.

„Volby ale necítím jako referendum o nové nemocnici, protože investice do zdraví to obecně nepotřebuje, je to jasná věc,“ zmínil Čunek.

Třaskavé téma, které rozděluje

Kandidátky povedou i dva jeho kolegové z krajské rady: ekonomický náměstek Jiří Sukop za ANO a radní pro školství Petr Gazdík za STAN. Prvně jmenovaný s projektem nové nemocnice nesouhlasí, druhý ano. Oba spojuje to, že by se rádi stali hejtmany.

„Myslím, že moje ekonomické argumenty ještě nabudou na váze,“ naznačil Sukop.

Podle něho bude nová nemocnice pro Zlínský kraj příliš velkou finanční zátěží, zvláště v situaci, kdy klesají příjmy kvůli koronaviru.

„Nová nemocnice bude ve volbách důležité téma,“ doplnil Sukop.

Hnutí ANO zvažovalo po prvním schválení záměru loni v prosinci, že odejde z krajské koalice. Nakonec se to nestalo.

Gazdík je naopak pro výstavbu. „Mluvil jsem s desítkami lidí, příznivci i odpůrci nemocnice, a ani jedni nemají argumenty, proč ji stavět, nebo ne, spíš mají jen pocity. Budeme se snažit v kampani vysvětlovat, proč je dobré mít novou nemocnici,“ přiblížil Gazdík.

Podle Čunka kraj ekonomicky novou nemocnici zvládne. „Každý používá nějaké argumenty, nevadí mi to. Je to politika, blíží se volby. Ekonomickým argumentům ale rozumím samozřejmě nejlépe z kolegů, jsem v tom nejdéle a prokázal jsem, že žádné problémy nebudou,“ prohlásil hejtman.

Téma nemocnice veřejnost v kraji názorově rozděluje, což lze výstižně dokumentovat právě i na politických stranách a jejich lídrech do krajských voleb. Jednoznačně proti je ČSSD.

„Z velké části budou volby referendem o nemocnici, i když má kraj více témat. Byť už nějaká hlasování byla, definitivně o ní rozhodnou krajské volby. Může to být impulz pro lidi, kteří by jinak nešli volit, aby k volbám přišli,“ doufá jednička kandidátky a krajská zastupitelka Taťjána Valentová Nersesjan.

Seznam lídrů je hotový

Proti je také ODS, ovšem i díky jednomu hlasu sociálního demokrata a dvěma hlasům občanských demokratů byl nový špitál opakovaně schválen.

„Nová nemocnice je největší investicí v historii Zlínského kraje, přitom ale nemá ani koaliční podporu, ani širší politickou podporu, není součástí krajské koncepce rozvoje zdravotnictví a není ani součástí koaliční smlouvy,“ řekl lídr kandidátky ODS Lubomír Traub.

Jedno volební uskupení vytvořilo hnutí Trikolóra, Nezávislí a Soukromníci. Jeho lídr a lékař Jaromír Bernátek je také proti.

„Ihned spustíme komplexní modernizaci KNTB (Krajská nemocnice Tomáše Bati) v jejím současném areálu a zastavíme megalomanský projekt nové nemocnice v Malenovicích, který je po ekonomické i medicínské stránce absolutně nesmyslný,“ sdělil.

Seznam lídrů do podzimních krajských voleb už je kompletní. Komunisty, kteří jsou také oponenty nemocnice, povede zastupitel Ivan Mařák.

Piráti, kteří v krajském zastupitelstvu zatím nejsou, sázejí na ekonomku Hanu Ančincovou.

Svobodní na zastupitele Tomáše Pajonka, který nevyloučil, že se strana do voleb ještě s někým spojí.

Piráti i Svobodní by uvítali posouzení obou variant – výstavby nové a opravy staré nemocnice. „Jsme proti způsobu, jak se nová nemocnice prosazuje. Měl by být nejdříve vypracovaný posudek na opravu staré nemocnice,“ řekla Ančincová.

SPD Tomia Okamury sází na zlínského zastupitele Vladimíra Zlínského a požaduje kvůli nové nemocnici vypsání referenda.