Nová expozice vznikala necelý rok, celý prostor se proměnil, získal nové členění i náplň. Úpravy stály 23 milionů korun.
„Návštěvnost byla rekordní, což lze připisovat zejména zájmu o novou stálou expozici,“ míní ředitel krajské galerie Václav Mílek. „Trochu mě to až překvapilo. Čekal jsem, že návštěvnost bude vyšší, ale moje očekávání bylo ještě překonáno,“ doplnil.
Novou expozici, která se jmenuje + – Zlín, navštívilo loni 10 633 lidí. Starou s názvem Prostor Zlín / Řády vidění v roce 2023 zhlédlo 6 781 návštěvníků. Další lidé si prohlédli krátkodobé výstavy. Většina z příchozích byla mimokrajských.
„Nemáme to ještě přesně vyhodnocené, ale Zlínský kraj už nepředstavuje většinu našich návštěvníků,“ poznamenal ředitel galerie Mílek.
Jak se bude návštěvnost vyvíjet dál, nelze podle ředitele galerie přesně odhadnout. „Je to nevyzpytatelné, ale dá se předpokládat, že číslo razantně neklesne. Jestli bude nadále stoupat, to nevím,“ nastínil Mílek.
Deset let expozice
Předešlá stálá expozice byla k vidění od roku 2013, kdy se Baťův institut po přestavbě 14. a 15. budovy v průmyslovém areálu otevíral. Zhruba deset let by měla být otevřená i ta současná, než se vymění za novou, kvůli níž se opět přestaví také celý výstavní prostor. To je dáno tím, že galerie je v bývalé tovární budově, jejíž patra nejsou přirozeně členěná.
Krajská galerie ukázala novou expozici, má zdvojnásobit počet návštěvníků
„Galerie, které mohou stálou expozici proměňovat jednodušeji a nevytváří jako my celou architekturu prostoru, ale mají ji danou místnostmi, dělají obměnu častěji. Třeba jednou za dva roky,“ přiblížil Mílek.
„My ji s ohledem na to, že musíme celý prostor znovu vystavět, tak často dělat nemůžeme. Myslím si ale, že deset let je ještě obhajitelných. Během té doby se může řada exponátů vyměnit za jiné, architektura a celý koncept však zůstanou zachovány.“
Pohledy kurátora a architekta jsou odlišné
Když se kvůli proměně stálá expozice uzavřela, nelíbilo se to příliš architektu Petru Všetečkovi, který byl jejím autorem. Byl také spolutvůrcem ideje vzniku Baťova institutu. Výstavní prostor nebyl v jeho provedení tak členěný jako dnes a více korespondoval s expozicemi muzea, které sídlí ve stejné budově.
„Mrzí mě, že zmizel otevřený prostor,“ reagoval na novou podobu stálé expozice Všetečka. „Takový dům si zasloužil ukázat otevřený prostor v celé délce, autoři expozice se však rozhodli jinak. Je to jejich věc. Nadšený z toho nejsem,“ podotkl architekt.
Upozornil také, že muzejní baťovská expozice je v černých barvách s umělým světlem. U galerie šlo o bílou barvu expozice, která kombinovala přirozené a odražené umělé světlo, aby byl navozený dojem denního světla. „Obě expozice, muzejní a galerijní, se tak doplňovaly na principu ‚black and white‘. A to je to, co s novou expozicí také zmizelo,“ poznamenal Všetečka.
Zlínskou galerii výtvarného umění čeká proměna, stálá expozice už neláká
Mílek argumentuje tím, že je rozdílný pohled kurátora sbírky, jemuž jde o prezentaci uměleckých děl, a architekta, který chce ukázat návštěvníkům výstavní prostor. Současně zmínil, že původní stálá expozice byla až přesvětlená.
„To byl jeden z důvodů, proč prezentaci uměleckých děl nevyhovovala, třeba u modelů architektury potom nejdou vidět detaily. Není také vhodná pro oko diváka,“ zmínil Mílek.
Stálá expozice se jmenuje + - Zlín a je postavena na kontrastu mezi industriálním a přírodním Zlínem potažmo regionem, mezi masovostí a osobní svobodou, mezi modernou a folklorem.
Ikony moderního umění i designu
Vystaveno je kolem tří set uměleckých děl a nechybějí interaktivní prvky, které prohlídku zatraktivňují. V levé části visí obrazy Jindřicha Štyrského, Bohumila Kubišty, Toyen, Emila Filly, Josefa Čapka nebo Antonína Slavíčka.
V pravé jsou modely zlínských ikonických staveb, včetně 21. budovy. Část expozice je věnována průmyslovému designu a souvisí se Školou umění ve Zlíně. Vystavený je mimo jiné slavný model vozu Tatra 603 od designéra Zdeňka Kováře. K vidění jsou i díla Vincence Makovského nebo Františka Crháka.
Zatímco stálá expozice zůstává na místě několik let, krátkodobé se mění během měsíců. V únoru začala v galerii výstava obrazů zlínského malíře Iva Sedláčka. K vidění bude do 3. května.