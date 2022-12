Opatrná výroba sněhu, dražší skipasy. Areály čeká další nejistá sezona

Když v polovině listopadu začalo na pár dní mrznout a sněžit, u sjezdovky Horal ve Ski areálu Razula hned zapnuli sněžná děla.

„Snažíme se využít každou vhodnou chvíli k přípravě sjezdovky, abychom sezonu zahájili co nejdřív,“ hlásila Martina Žáčková, mluvčí Resortu Valachy, který zmíněný skiareál provozuje.

„Na prosinec máme nasmlouvané první lyžařské kurzy pro školáky z regionu, navíc tak můžeme podpořit i obsazenost hotelů v předvánočním čase a být připraveni pro návštěvníky vánočních pobytů, kteří si chtějí zalyžovat,“ komentovala přípravy na letošní zimní sezonu.

Ta však bude jiná než ty předchozí. Vlekaři se po dvou letech, kdy jim práci značně komplikovala protiepidemická opatření, potýkají pro změnu s drahými energiemi. A v nadcházející sezoně se to projeví. Například ve zmíněném středisku pro lyžaře připraví jen tu menší ze sjezdovek. Kilometrový svah Razula letos v provozu nebude.

„Údržba sjezdovky Razula je velmi nákladná a provoz býval už při starých cenách energií v posledních letech ztrátový,“ potvrdila Žáčková.

Kopec budou mít k volnému využití na vlastní odpovědnost skialpinisté, kteří tu mohou využít i instruktorů z lyžařské školy.

Nechceme být trvale v minusu, říkají vlekaři

Ski areál Razula není výjimkou. Letos se vůbec nerozjede další karlovický areál Machůzky. Jeho majitel jej dokonce na webu nabízí k prodeji i s rolbami a další technikou.

Podle prezidenta Asociace lanové dopravy a zároveň majitele Ski areálu Troják Jakuba Juračky o prodeji či omezení služeb uvažuje čím dál více vlekařů.

„Nemyslím, že by se střediska začala masově zavírat, ale jsou provozovatelé, kteří už nechtějí být trvale v minusu,“ připomíná Juračka fakt, že poslední roky lyžařskému byznysu nepřejí.

Podnikání, které je už tak silně závislé na přírodních podmínkách, zabrzdil covid následovaný prudkým zdražením energií.

„K tomu se všichni potýkáme s nedostatkem personálu,“ upozornil Jurečka. „Najít zodpovědné lidi, kterým můžete svěřit techniku za miliony, je čím dál těžší. Zvlášť když jim dáte výplatu jen na pár měsíců v roce.“

Běžnou praxí je také to, že vlekaři sníží počet provozovaných sjezdovek. „Někteří dělají to, že techniku soustředí jen na jedno místo. Není to ale vždy ideální, protože pak se může stát, že tam bude plno lidí a budou naštvaní, že musejí čekat,“ míní Juračka.

Zájem o lyžování neklesá, hlásí se školy

Pozitivní podle něj je, že o brázdění zasněžených kopců je stále zájem. Například na Trojáku mají nasmlouvané školy už od prosince.

Přes všechny problémy bude většina zavedených středisek v kraji v provozu. I když to opět bude v nejistotě a pod větším tlakem. Areály se totiž v našich podmínkách neobejdou bez umělého zasněžování. Jenomže letos za něj zaplatí v průměru pětkrát tolik co dřív.

„Budeme muset mnohem víc uvažovat, kdy zasněžovací techniku pustit a kdy ne,“ uvažuje provozovatel Ski Karolinka Jan Dudek. „Bude to napínavé.“

Zásadní roli bude hrát počasí. Čím větší mráz, tím jsou sněžná děla efektivnější a dokážou vyrobit víc materiálu. Snažit se zasněžit kopec v nesprávnou chvíli se může citelně prodražit.

V Karolince už si zasněžování letos taky vyzkoušeli, a pokud jim počasí bude přát, chtějí sjezdovku nachystat co nejrychleji. Omezení zatím neplánují.

„Chceme mít kopec připravený v celé délce, neradi bychom omezovali služby,“ říká Dudek.

Zároveň ale přiznává, že bude záležet i na zájmu lidí. „Pokud by to bylo neúnosné, museli bychom třeba omezit snowpark nebo večerní lyžování, ale zatím se těmito úvahami nechceme trápit,“ podotkl s úsměvem.

Ve Zlíně využívají sníh ze zimního stadionu

Bez omezení chtějí fungovat na zlínském městském svahu. Aby měli sjezdovku dobře připravenou, zkoušejí letos novinku. Už od začátku listopadu si nechávají vozit sníh ze zimního stadionu.

Společný skipas pro sedm areálů Sedm lyžařských areálů v Beskydech bude v letošní sezoně poprvé nabízet společný skipas. Bude platit osm dní, během nichž lidé budou moci lyžovat v libovolných čtyřech dnech, které nemusí jít v řadě za sebou. Skipas na čtyři dny pro dospělé přijde na 2 240 korun, junioři od 11 do 18 let a senioři zaplatí 1 860 korun a děti do deseti let 930 korun. Do nabídky společného skipasu se zapojilo pět areálů v okrese Vsetín. Jde o Ski centrum Kohútka v Novém Hrozenkově, Ski Karolinka a tři střediska ve Velkých Karlovicích: Ski areál Jezerné, sjezdovku Horal Resortu Valachy a Ski areál Synot na Kyčerce. V Moravskoslezském kraji se zapojily dva areály v Bílé – Ski Bílá a Ski Mezivodí. Lidé si skipas mohou koupit, když se ubytují v některém z hotelů nebo penzionů, které jsou zapojeny do projektu. Výhody beskydského skipasu mohou turisté kombinovat i s další asi stovkou zvýhodněných služeb, pokud si zdarma pořídí kartu Beskydy Valašsko Card.

„Po každém tréninku či zápase tam ledovou plochu rolbují a to, co seškrábnou, vyváží ven. Nám to může posloužit jako dobrý základ sněhové podložky,“ vysvětlil jeden z provozovatelů Marek Sedlák.

Takto shromážděný sníh mají na jedné hromadě a roztahají jej v momentě, kdy budou svah připravovat. „Něco odtaje, ale při současných teplotách už to není nic zásadního,“ upozornil.

Pokud to počasí umožní, chtěli by ve Zlíně začít s lyžováním okolo Vánoc. A věří, že mezi lidmi bude zájem.

„Letos se chceme více zaměřit na děti z prvního stupně základních škol,“ plánuje Sedlák. „Nabídneme jim stejný program, jako když například jezdívají do plavání.“

Novinkou bude taky otevření proskleného Aprés ski baru.

Obecně se však se zásadními vylepšeními v areálech počítat nedá. Nový bar na vršku sjezdovky s lehátky a výhledem do krajiny chystají v Karolince, na Trojáku zase vylepšili zasněžovací techniku.

Pro návštěvníky je už méně potěšující, že si za lyžovačku letos připlatí. Střediska zvedají ceny skipasů v průměru o 15 procent.

„Jdeme nahoru zhruba o 12 procent,“ řekl provozovatel areálu na Stupavě v Chřibech Lubomír Orel. „Nepokryje nám to zvýšené náklady, ale nějaký význam to mít bude. A věříme, že hosty to neodradí natolik, aby nepřijeli.“

Elektřinu tady budou kupovat za spotové ceny a primárně chtějí zasněžovat hlavní sjezdovku.

„Nemůžeme si ale dopředu dát limit, kolik vyrobíme sněhu,“ připomněl Orel. „Lidé přijedou, jen když bude kopec nachystaný kvalitně.“

Areály se vyšší cenu skipasů budou snažit návštěvníkům alespoň nějak kompenzovat. Třeba zvýhodní nákupy skipasů online.