Školáci ve Zlínském kraji propadají méně než jinde, problém je Bystřicko

Školy se přizpůsobí dětem, říká šéf inspekce Zlínský kraj má jeden z nejvyšších podílů dětí ve věku 3 až 5 let v předškolním vzdělávání. Zároveň má ale nadprůměrný počet školáků, kteří nastupují do první třídy po odkladu školní docházky. „To je přeci nelogické. Zvlášť, když z inspekční činnosti víme, že práce mateřských škol je dobrá,“ říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Jenomže odklady vyžadují jak rodiče, tak často i samotné školy. Proč o ně tolik stojí?

Protože stále udržujeme myšlenku, že když děti na vstupu do školy budou srovnatelně vyspělé, budou úspěšné ve vzdělávání. Tak to ale není a v rámci Evropy už jsme jediní. Když se podíváme do zemí s vyspělými vzdělávacími systémy, jako je Polsko, Estonsko, Irsko nebo třeba Švédsko, tam bariéry při vstupu nemají. Slováci mají sedm procent odkladů, ostatní země méně než jedno procento. A my máme 20 procent. Dítě by tedy mělo automaticky nastoupit do školy v šesti letech?

Ano. Když to zjednoduším, tak my se snažíme dítě přizpůsobit škole, měli bychom na to ale jít opačně a přizpůsobit školu dítěti. Vytváříme skupiny srovnatelných dětí, ale heterogenní skupiny mají ve výsledku mnohem větší efekt. Pro učitele je to ale komplikace. Různorodá třída je nutí volit úplně odlišné pedagogické přístupy. Zase ale umožňuje rozvíjet potenciál dětí. Celá řada dat nám ukazuje, že v heterogenní skupině snáze dostaneme z dětí to lepší, najdeme jejich potenciál a ony pak budou ve vzdělávání úspěšné. Jestliže dnes velké procento absolventů nezůstává v oboru, který vystudovali, je jasné, že je něco špatně. Že jsme nedokázali najít to, co jim jde nejlépe. O změnách ve školství se mluví dlouho, konkrétní obrysy ale stále nemají?

Směřujeme k tomu, jenomže to znamená několik věcí najednou. Příprava budoucích pedagogů už se mění, aby uměli pracovat s heterogenními skupinami. Nabídneme další vzdělávání současným pedagogům. Na změnu se ale musí připravit i veřejnost, aby ji přijala.