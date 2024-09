Byty, univerzita, výjimečnost. Politici slibují, jak udrží lidi v kraji

Zlínský kraj míval dříve i přes 600 tisíc obyvatel, teď jich je něco málo přes 580 tisíc. A v roce 2050 by to mohlo být jen kolem 515 tisíc. MF DNES oslovila lídry nejsilnějších stran, které jdou do zářijových krajských voleb, aby předložili recept, který by nepříznivý trend změnil. Zmiňují lepší nabídku bydlení, dobře ohodnocená pracovní místa s přidanou hodnotou a spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati (UTB).